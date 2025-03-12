Температура днем по региону 13-14 марта будет превышать нулевую отметку, а осадки, в том числе дождь, вновь спровоцируют гололед.

В четверг на западе и севере области ожидается низовая метель, осадки и гололед. Последние продолжатся в этих районах и в пятницу. Кроме того, в ближайшие два дня на западе, юге и востоке синоптики прогнозируют туман.

В Костанае также ожидаются осадки утром и днем 13 марта и на следующий день, 14 марта. Вероятен гололед.

- Температура воздуха по области ночью 13 марта составит -2..-7, на востоке -10 градусов, днем 0..+5, на востоке -3 градуса, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – В пятницу, 14 марта, ночью ожидаем -3..+2, на востоке -6, днем +1..+6 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими: 13 марта ночью -4..-6, днем 0..+2 градуса, 14 марта ночью -1..-3, днем +1..+3 градуса.

Ветер в эти дни прогнозируют юго-западного направление со скоростью 9-14 м/с, в четверг на большей части области возможны порывы до 15-20 м/с, в пятницу сильные порывы обещают на западе, севере региона и в Костанае.

Фото Ксении РЕБИК