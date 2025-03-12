Соревнования по лыжным гонкам среди воспитанников спортивных школ прошла в Костанае на лыжной базе ДЮСШ № 3.

Участники чемпионата Казахстана на трассе лыжной базы Костанайской ДЮСШ №3 / instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst

В чемпионате приняли участие более 150 спортсменов из Школ высшего спортивного мастерства Астаны, Алматы, Акмолинской (ШВСМ Щучинска, ШВСМ Кокшетау и ШВСМ Катарколя), Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областей, а также из 11-ти детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ-интернатов и школ олимпийского резерва Астаны (СДЮСШ № 2), Акмолинской (Кокшетауская ОСДЮШОР № 2, Сандыктауская СДЮСШ, Щучинская СДЮСШ), Актюбинской (ОСДЮСШ по зимним видам спорта), Восточно-Казахстанской (Глубоковская ДЮСШ), Западно-Казахстанской (ДЮСШ района Байтерек и ДЮСШ Бурлинского района), Карагандинской (ОСДЮШОР по зимним видам спорта) и Костанайской (ДЮСШ №3 и Сарыкольская РДЮСШ) областей.

В программу чемпионата, который прошел в формате мини-тура, входили гонки на 2,5 км свободным ходом - для всех участников, гонки на 5 км свободным ходом и 5 км классическим ходом - для женщин, юниорок и девушек и гонки на 10 км свободным и классическим ходами - для мужчин, юниоров и юношей.

Наибольшее количество призовых мест костанайские лыжники заняли на самой короткой дистанции - одно первое, три вторых и два третьих.

Среди женщин второе и третье места соответственно у воспитанниц ШВСМ управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Лауры Киныбаевой, преодолевшей дистанцию за 6 мин. 45,7 сек., и Марии Люфт (6.48,0). А первой здесь была представлявшая ШВСМ Щучинска из Акмолинской области Анна Мельник (6.33,5).

Призеры чемпионата Казахстана среди воспитанников спортшкол костанайские лыжники Ратмир Югай, Аида Хажиева и Алексей Вторушин / instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst

Двойной победы добились на этой дистанции выступавшие среди юниорок воспитанницы ШВСМ Аида Хажиева (6.36,0) и Дарья Ким (6.50,1).

Еще две медали на дистанции 2,5 км завоевали воспитанники ДЮСШ № 3 Ратмир Югай (5.40,3), ставший серебряным призером, и Алексей Вторушин (5.47,1), завоевавший бронзовую медаль.

Лаура Киныбаева стала обладательницей еще одной серебряной медали среди юниорок на дистанции 5 км свободным ходом, показав результат 13.40,1 и вновь уступив лишь Анне Мельник (13.37,5).

А на классической «пятерке» еще одну бронзовую медаль завоевала Мария Люфт, финишировав со временем 15.23,4.

У девушек Аида Хажиева, дважды повторив свой успех на дистанциях 5 км свободным и классическим ходами (13.47,7 и 15.10,5), стала абсолютной победительницей чемпионата. А Дарья Ким к своей серебряной медали добавила еще одно «серебро» на дистанции 5 км свободным ходом - 14.10,9.

На дистанциях 10 км из костанайских лыжников две медали завоевали в гонке свободным ходом среди юношей Ратмир Югай, ставший победителем (24.38,7), и Владислав Хлыбов (24.59,4), занявший третье место.

Завоевав девять медалей, в том числе три золотые, четыре серебряные и две бронзовые, и набрав 703 очка, команда ШВСМ Костанайской области заняла третье командное место в зачете Школ высшего спортивного мастерства, пропустив вперед Восточно-Казахстанскую область - 1519 очков и Акмолинскую область - 720 очков.

Также третье место среди команд детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ-интернатов и школ олимпийского резерва заняла команда Костанайской ДЮСШ № 3, в активе которой четыре призовых места (одно первое, одно второе и два третьих) и 526 набранных очков. А первые два места в этом зачете у СДЮСШ по зимним видам спорта Актюбинской области - 565 очков и Кокшетауской ОСДЮШОР № 2 Акмолинской области - 538 очков.

Сборная Сарыкольской районной ДЮСШ, набрав 46 очков, заняла девятое место.