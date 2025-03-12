Финал хакатона по созданию стартапов в сфере ИИ прошел 11 марта в Костанайском инженерно-экономическом университете имени М. Дулатова. Его участниками стали школьники, студенты колледжей и университетов.

Команда "Планер социальных сетей"

Организаторы хакатона - Международный союз электросвязи и Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова при поддержке Qostanai Hub. В конкурсе приняли участие 8 команд: Batasp, CodeBuddy, Планер социальных сетей, AIAssistant, ApplywithAI, FloraWay, Notsofar, BIL-Space. Приз за 1 место - 500 000 тенге, за второе - 300 000, и за третье - 20 000 тенге.

Команда Apply with AI предложила проекта для помощи абитуриентам, шансы которых на поступление в ведущие университеты снижают ограниченные финансовые возможности.

Обладатели первого места - команда "Apply with AI"

- Наш продукт помогает абитуриентам поступать в топовые вузы, заменяя работу профориентаторов, - рассказал участник команды Владислав КОШЕВОЙ. - Искусственный интеллект автоматизирует анализ профилей, дает рекомендации и помогает с подачей заявлений, освобождая специалистов от рутинных задач.

В состав команды, ставшей победителем финала, также входят Аяжан Мадьярова, Владислав Растопчук и Ильяс Токпаев.

Команда FloraWay предложили телеграм-бот для автоматизации заявок в цветочный магазин. Разработка особенно актуальна в период праздников.

Команда "FloraWay"

- С помощью нашего бота клиенты могут самостоятельно выбирать регион и город, а также готовый букет, или собрать композицию по своему вкусу. Это позволяет сэкономить время и силы, а также улучшить взаимодействие с клиентами, - объясняет Даяна МУСТАФИНА.

- Мы, команда BIL-Space, поможем не только достичь целей, но и найти себя, - говорит Женисхан АЛИБИ. - В нашем проекте искусственный интеллект станет надёжным помощником, помогая пользователю составлять учебный план, писать эссе и составлять резюме. Стремимся предложить комплексный подход к обучению и развитию, предоставляя доступ к широкому спектру учебных ресурсов: видеоурокам, практическим заданиям, тестам и учебникам. Кроме того, мы создаём форум, где участники смогут обмениваться опытом, задавать вопросы и поддерживать друг друга в процессе подготовки.

Призеры финала хакатова

3 место - Batasp

2 место - "Планер социальных сетей"

1 место - Apply with AI

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Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова