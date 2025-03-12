В проекте закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства обсуждается привязка тарифов на содержание жилья к месячному расчетному показателю (МРП), чтобы избежать долгих согласований на уровне маслихатов. Об этом сообщила депутат Екатерина Смышляева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам депутата, сегодня тарифы на содержание жилья утверждаются маслихатами, однако этот процесс идет неохотно. Повышение тарифов часто вызывает недовольство населения, из-за чего региональные власти либо затягивают их пересмотр, либо не пересматривают вообще, что усложняет содержание многоквартирных домов.

"Мы понимаем, что, помимо управления, есть еще и сохранение жилищного фонда. Поэтому мы обсуждаем привязку тарифа к МРП, чтобы он автоматически индексировался и маслихаты не возвращались к этому вопросу на протяжении нескольких лет", - заявила депутат во время заседания Мажилиса.

Также в проекте закона предлагается учитывать качество жилья при формировании тарифа. В частности, будут предусмотрены коэффициенты, зависящие от возраста дома, наличия технических помещений и других характеристик. Они должны сразу входить в минимальный тариф и не требовать голосования жильцов. Однако дополнительные услуги, если они необходимы, будут утверждаться общим голосованием собственников жилья.

Смышляева добавила, что в настоящее время ведется серьезная работа по усовершенствованию системы тарифообразования в ЖКХ.