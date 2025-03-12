Альянс бухгалтеров и аудиторов Казахстана записал видеообращение к президенту в преддверии принятия нового Налогового кодекса. Эксперты предполагают, что деловая активность в стране снизится на треть, а без того тяжелое финансовое положение многих простых граждан еще больше усугубится. Корреспондент Ulysmedia.kz выслушал аргументы альянса.

Коллапс бухгалтерского учёта

К Касым-Жомарту Токаеву от лица 20 тысяч бухгалтеров и аудиторов, членов альянса, обратились его учредители – Альмира Шарафутдинова и Гульнара Бекенова, а также предприниматель Мархаббат Балгабай. Все они выступили против повышения ставки НДС до 16% и снижения регистрационного порога до 3 800 МРП (14 893 600 тенге).

Шарафутдинова заявила, что эти реформы невозможно реализовать на практике хотя бы потому, что в стране недостаточно бухгалтеров, которые могли бы вести учет для огромного множества бизнесов, попадающих под НДС в рамках проекта нового Налогового кодекса.

- В Казахстане порядка 2 млн индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, и всего 300 000 бухгалтеров, что значит 1 бухгалтер на 7 предпринимателей. Это норма, так как многие предприниматели не являются плательщиками НДС, работают в упрощённом порядке и не ведут бухгалтерский учёт. При снижении порога большинство из них попадёт под НДС, и в Казахстане возникнет серьёзная нехватка бухгалтеров в количестве как минимум 500 000 человек. Возникнет критическая ситуация для предпринимателей, которые никогда не сталкивались с НДС и его учётом, и в целом произойдёт коллапс бухгалтерского учёта в стране, - объяснила она.

Бизнес в растерянности

Соучредитель альянса отметила, что только за последние 7 лет в Налоговый кодекс вносилось несколько десятков изменений.

Председатель международного бизнес-клуба "Алтын Орда" Мархаббат Балгабай назвал казахстанскую экономику и правила ее игры нестабильными. Он уверен, что отечественный МСБ может переехать в соседние страны, так как на родине уже не получается ничего планировать.

– Многие предприниматели уже поднимают вопрос об уходе из рынка, о свертывании всех инвестиционных программ. Бизнес не может сегодня ни планировать, ни прогнозировать. Экономика нестабильна. Нет четких ориентиров, нет четкого понимания, куда мы идём. Обратим внимание на внешние рынки, рядом стоят Узбекистан, Кыргызстан с более привлекательными налоговыми системами, – возмутился он.

В разговоре с корреспондентом UlysmediaБалгабай уточнил, что деловая активность в стране рискует сократиться на 30%.

– Западные экономисты подсчитывают, что любое повышение налогов приводит в среднем к 30% снижению деловой активности в стране, этокак минимум. Здесь же и уход компаний из страны, и банкротство, и снижение производственной мощности, – объяснил бизнесмен.

Риск социального бунта

Эксперты, обратившиеся к президенту, не исключают, если проект Налогового кодекса примут в таком виде, в каком он поступил в парламент, государство столкнется с риском социального бунта, так как повышение налогов очевидно скажется на конечном потребителе. Мархаббат Балгабай обратил внимание и на то, что гражданам уже сегодня живется непросто — об этом говорит перегретый рынок потребительского кредитования. Так, некоторые казахстанцы даже продукты покупают через Kaspi Red.

К слову, займы населению за 2024 год прибавили 33,5%, составив 13,8 трлн тенге.

- Для нашего населения, для нашего бизнеса шоковая терапия крайне опасна и чревата тяжелыми последствиями. Бизнес не выдержит такого резкого изменения в налоговых ставках. Без того сложная ситуация на рынке Казахстана — платежеспособность низкая, закредитованность высокая, на внешних рынках очень сильные конкуренты, высокая импортозависимость. Соответственно, предприниматели очень зависят от платежеспосбности населения. Мы понимаем, вы прилагаете большие усилия, но в этот раз налоговая реформа, по нашему мнению, носит крайне опасный характер, – заявил Балгабай.

Что делать?

Лидеры альянса попросили Токаева притормозить правительственные планы и рассмотреть альтернативные варианты пополнения государственной казны. Они считают, что чиновникам нужно провести ревизию бюджетных расходов с целью сокращения неэффективных программ и мероприятий, а также усилить таможенный контроль, где, по их мнению, теряются миллиарды налоговых поступлений из-за контрабанды.

Также эксперты предложили "загрузить" крупный бизнес – ввести налог на сверхприбыль для крупных компаний и банков, а также обложить НДС игорный бизнес, который сейчас платит только КПН.