Их установили и выдворили сотрудники миграционной службы ДП региона.

- Два гражданина из ближнего зарубежья были выдворены в декабре 2024 года в порядке гражданского судопроизводства, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Проигнорировав решение суда, они не покинули страну и скрывались от правоохранителей.

В ведомстве отметили, что один из них вел аморальный образ жизни, был привлечен за неоднократное распитие алкоголя и попрошайничество в общественных местах. Второй привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и кражу имущества.

- Нарушителей сопроводили до границы Казахстана, и они покинули страну, - пояснили в пресс-службе ДП. - Им закрыт въезд в Казахстан на ближайшие пять лет.

В ведомстве отмечают, что за прошлый год миграционная служба выдворила 166 иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства, из которых более 30 были депортированы принудительно.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области