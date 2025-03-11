В Казахстане апробируют новый метод установления причины смерти без вскрытия, сообщил официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали на брифинге в СЦК. Это поможет избежать противоречий с национальными и религиозными традициями, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Специалисты будут использовать виртуальную аутепсию – технологию, с помощью которой вскрытие проводят без разрезов, получая подробную проекцию тела через компьютерную томографию.

"Сейчас рассматривается возможность внедрения пилотного проекта в одном регионе страны для предварительного анализа эффективности метода, в том числе определения категории и ограничений исследуемых смертей с использованием виртуальной аутопсии", – рассказал Уали.

Вскрытие необходимо для установления причины смерти. Такой вид исследования поможет избежать противоречий с национальными и религиозными традициями.

Метод виртуальной аутопсии применяют в Швейцарии, Великобритании, США, Индии, Японии, Швеции, Норвегии, Турции, Саудовской Аравии, России. Традиционный инвазивный метод предполагает вскрытие трёх полостей тела: грудной, брюшной и черепа. При этом исследуются головной мозг, сердце, лёгкие, печень, желудок и другие органы для установления причины смерти.