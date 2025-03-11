Председатель сената Маулен Ашимбаев призвал проверить эффективность использования средств АО "Жасыл даму", занимающегося утилизационным сбором, на природоохранные мероприятия. Он заявил о возможности использовать эти средства на охрану природы, передает Informburo.kz.

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Во время заседания парламентской комиссии он обратил внимание на важность решения вопросов финансирования таких мероприятий. По его словам, проблем много, но средств на их решение не хватает.

"Конечно, мы должны находить и изыскивать средства для финансирования природоохранных мероприятий, по защите окружающей среды, по сохранению экосистемы и так далее. Есть известная организация "Жасыл даму", которая аккумулирует средства, поступающие от утилизационного сбора. Большие средства, насколько мы знаем", – сказал спикер сената.

При рассмотрении поправок в Бюджетный кодекс парламент изучит отчёты правительства по расходованию средств государственных фондов. Председатель уточнил, что депутаты ознакомятся, насколько эффективно используются средства "Жасыл даму" на цели устойчивого развития и на природоохранные мероприятия в стране.

"Разговоров-то много об этом фонде. А дальше? И мало кто знает, как средства используют. Звучат общие слова, что это на утилизацию, переработку. А где эта переработка по большому счёту? Видимо, какие-то шаги есть, но надо их представить депутатам, рассказать. И вопрос достаточно актуальный. В условиях, когда не хватает средств республиканского бюджета, не хватает средств в том числе на природоохранные мероприятия, мы, наверное, должны посмотреть, какие есть возможности и как можно рационально использовать имеющиеся ресурсы", – добавил Ашимбаев.

Он призвал министра экологии Ерлана Нысанбаева представить данные парламентской комиссии.

В январе министр сообщал, что на основе предложений акиматов ведомство сформировало предварительный пул из 94 проектов на сумму 232 млрд тенге, которые профинансируют за счёт утильсбора. Вместе с тем в прошлом году Комитет лесного хозяйства совместно с "Жасыл даму" установил три фандомата, 26 контейнеров и шесть урн для раздельного сбора отходов в нацпарках "Көлсай көлдері" и "Чарын".