Убийство и покушение на убийство произошли 9 марта в одном из многоэтажных домов на ул. Амангельды в Костанае. Мужчина после совместного распития алкоголя нанес ножевые ранения двум женщинам. Одна из них от полученных ран скончалась, вторая попала в реанимацию.

- По факту убийства и покушения на убийство начато досудебное расследование, - сообщили сегодня, 11 марта, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 53-летнего подозреваемого, который помещён в изолятор временного содержания. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ведомстве также опровергли сообщение об убийстве четырех девушек, которое распространяют в месенджере.

- Рассылка по убийству четырех девушек не соотвествует действительности, - сообщили в пресс-службе ДП.