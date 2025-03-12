О проблемах гендерного неравенства говорили на предпраздничном брифинге в Региональной службе коммуникаций Костанайской области. Спикеры - представители Альянса женских сил (АЖС). И название у брифинга замысловатое: "Современная казахстанская женщина - евразийская женщина с западным мышлением и восточным укладом жизни".

- Современная костанайская женщина в первую очередь - хранительница домашнего очага, - расшифровала тему председатель Альянса, советник ректора КРУ Римма БЕКТУРГАНОВА. - Но в то же время она хочет быть более активной, участвовать в общественной и политической жизни. Она хочет быть все более видимой и значимой. Поэтому Альянс женских сил нацелен на то, чтобы поддерживать женщину и создавать необходимые условия для ее политического и экономического продвижения.

В АЖС ознакомились с результатами опроса «ООН-женщины» - структуры Организации Объединенных Наций. В нем участвовали 3 800 респондентов из 17 регионов Казахстана. Почти 40% из них считают, что в политике наблюдается недостаток прав и возможностей. А 54,3% - что профессии в области науки, техники, инженерии и математики не подходят девушкам. Авторы исследования пришли к следующим выводам: каждый третий казахстанец считает, что существуют «мужские» и «женские» профессии, каждый четвертый - что условия труда неравны, а каждый шестой - что мужчинам за аналогичную работу платят больше, чем женщинам.

- Мы занимаемся развитием гендерной политики, мы хотим, чтобы у женщин и мужчин были равные права, - пояснила корреспонденту "НГ" директор КФ "Евразийский банк" Кырмызы ЖАНБЫРШИНА. - При этом мы не хотим ущемлять права мужчин. Если у женщины достаточно компетенции, то мы хотим, чтобы они имели права работать в политике и экономике. Мы, наш Альянс, конечно, не может взять и поменять эти цифры опроса и сделать так, чтобы у женщин было больше прав. Мы за этим не гонимся. Но мы готовы помочь женщинам, которые хотят открыть свое дело или прийти в политику.

- Структура ООН, которая проводила опрос, дает рекомендации, что во всех сферах женщин должно быть не менее 30%, - добавила Римма Бектурганова. - Мы поддерживаем эту идею и тоже считаем, что между мужчинами и женщинами был баланс. Мы добиваемся, к примеру, чтобы в маслихатах было 30% женщин. У нас по итогам прошлого года женщин в маслихатах 34%, и это самый высокий показатель по республике.

В Альянсе в качестве примера своей работы рассказывают о проекте "Школа женского политического лидерства".

- Мы подчеркиваем, что женщина не может занимать пост только потому, что она женщина, для этого у нее должно быть достаточно экспертности и компетенции, - говорит заместитель председателя Альянса женских сил Лилия БАЙЖАНОВА. - И если она эксперт, у нее не должно быть гендерного потолка, который бы мешал ей достигать целей. Поэтому, если люди компетентны, но сталкиваются с гендерными стереотипами, мы готовы им помочь в нашей школе. Через нашу школу уже прошли больше 1 000 костанайских женщин. За последние пару лет у нас выпустлось 98 женщин, из них 19 прошли в общественные советы районов и городов, 8 женщин получили руководящие должности в госсекторе и медицине.

Обучение проходит в 3 этапа. Но после первого этапа девушки проходят отбор, представляя свои проекты, которые они готовы реализовать в Костанайской области. Следующий поток стартует 19 апреля. Заявку на участие можно подать через социальные сети Альянса женских сил.

Представительницы Альянса говорят, что их основная задача - бороться с гендерными стереотипами.

- Если есть равные права, то должны быть и равные возможности, - отмечает Бектурганова. - И у мужчин неравные возможности. К примеру, при разводе многое решают гендерные стереотипы. Почему-то считается, что дети должны оставаться с матерью. Мужчины в этом плане ущемлены. И мы помогаем мужчинам, которые к нам обращаются. Мы видим, в какой сфере какое ущемление. И с учетом наших возможностей мы пытаемся преодолеть стереотипы.

Есть ли успехи у Альянса в борьбе с гендерными стереотипами?

- "Школа женского политического лидерства" и есть наш самый эффективный проект, - считает Римма Чингисовна. - Когда женщины не могут попасть на уровень принятия решения, мы помогли некоторым женщинам стать заместителями акимов городов и районов. Это очень важное достижение, потому что считается, что уровень акимов и его заместителей - это только мужское дело. И сейчас мы работаем над тем, чтобы за 30 лет нашей независимости хотя бы одна женщина стала акимом города или района. В поселках есть акимы-женщины. На самом низком уровне, куда нас допускают мужчины. Это считается непрестижная для мужчины работа. Первый и второй этаж акиматов перенаселены женщинами.

По словам Бектургановой, их беспокоит и тот факт, что медицина и образование стали во многом исключительно женской территорией. В АЖС считают, что это неправильно.

Власти отказали фем-активисткам в Алматы в проведении митинга 8 марта. Как сообщало "Радио "Азаттык", организаторы отмечали, что это уже 15-я провальная попытка провести мирное собрание, посвященное проблемам женских прав. Как к таким инициативам относятся в АЖС? Может быть, у них есть похожие инициативы?

Перформанс участниц митинга за права женщин в Алматы. 8 марта 2023 года / Фото Мейрим Бахытжан

- Такие мероприятия мы не поддерживаем, так как его организуют женщины-феминистки, чья сеть организаций очень развита особенно на юге, они и к нам приезжали агитировать за свои права, - ответила Римма Бектурганова. - На наш взгляд, это не совсем наша организация. У нас разные цели. Феминистки отрицают возможность мужчин существовать. Они вообще отрицают мужчин. И приветствуют нетрадиционные браки, против чего мы выступаем. Наша женская организация борется не за права женщин, права у нас есть и они прописаны в законах. Их достаточно. Но необходимо вести работу по достижению равных возможностей.

Отвечая на вопросы "НГ", Бектурганова уточнила, что действительно есть проблемы гендерного равенства, которые постепенно решаются через изменение законов, но:

- Мы не думаем, что для этого нужно выходить с маршем протеста или с какой-то манифестацией. Например, Альянс долго работал с правительством, чтобы дети из начальных классов получали бесплатное питание. Представители Альянса писали письма, ходили по кабинетам и, наконец, эта работа была сделана. Это помогает женщинам, чтобы они были уверены, что их ребенок в школе останется здоровым. Сейчас мы работаем над тем, чтобы домашний труд женщины включили в стаж ее работы. Чтобы она на 4 часа могла уйти с работы, чтобы это было официально. Это то время, которое она тратит на стирку, готовку, заботу за мужем и детьми. И такой невидимой работы у нас много.

Фото Георгия ГОВОРОВА