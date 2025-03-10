Сход лавины спровоцировали трое лыжников на Шымбулаке
На горнолыжном курорте «Шымбулак» произошел сход снежной лавины объемом около 3,5 тыс. кубометров, который спровоцировали трое лыжников во время внетрассового катания, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
«10.03.2025 года Медеуский район, горнолыжный курорт «Шымбулак». По данным ГУ «Казселезащита», в лавиносбросах №26В, 26Г произошел сход снежной лавины. (…) По уточненной информации, 10 марта 2025 года на ГЛК «Шымбулак» во время внетрассового катания лыжниками (три туриста) был подрезан склон и спровоцирован сход снежной лавины объемом около 3,5 тыс. кубометров», - говорится в сообщении.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Ранее, 7 марта, «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение о лавинной опасности, после чего ДЧС направило соответствующие смс-рассылки гражданам и уведомило заинтересованные госорганы, включая администрацию курорта.
Источник фото: pixabay.com
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