На горнолыжном курорте «Шымбулак» произошел сход снежной лавины объемом около 3,5 тыс. кубометров, который спровоцировали трое лыжников во время внетрассового катания, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

«10.03.2025 года Медеуский район, горнолыжный курорт «Шымбулак». По данным ГУ «Казселезащита», в лавиносбросах №26В, 26Г произошел сход снежной лавины. (…) По уточненной информации, 10 марта 2025 года на ГЛК «Шымбулак» во время внетрассового катания лыжниками (три туриста) был подрезан склон и спровоцирован сход снежной лавины объемом около 3,5 тыс. кубометров», - говорится в сообщении.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Ранее, 7 марта, «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение о лавинной опасности, после чего ДЧС направило соответствующие смс-рассылки гражданам и уведомило заинтересованные госорганы, включая администрацию курорта.

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