Костанайский «Тобол» продолжил выездную серию ХХХIII чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги двумя матчами с «Барсами Атырау».

Бросок по кольцу «Барсов Атырау» наносит Константин Двирный / Фото nbf.kz

Команды уже встречались в этом чемпионате в Костанае, и оба матча выиграли тогда хозяева паркета, причем оба раза с разницей всего в два очка - 80:78 и 78:76.

Баскетболисты атырауского клуба явно хотели реабилитироваться перед своими болельщиками за гостевые поражения «Тоболу», однако начало первого матча, прошедшего в спортивном комплексе «Айром Арена», осталось за гостями. «Тобол», в стартовой пятерке которого вышли на матч Павел Ильин, Шаим Куанов, Демонте Флэнниган, Антон Быков и Адильбек Битенов, с первых минут встречи захватил лидерство и, уступив его однажды, да и то лишь на минуту, оставил хозяев к концу первой четверти в роли догоняющих - 15:24.

Но за две с половиной минуты второго игрового отрезка атыраусцы сумели отыграть девять очков - 24:24, после чего главный тренер «Тобола» Тимур Султанов был вынужден взять тайм-аут. Минутная остановка в игре пошла на пользу гостям, которые постепенно вновь стали уходить в отрыв, и перед большим перерывом «Барсы Атырау» вновь оказались в роли догоняющих, но теперь уже на два очка меньше - 36:43.

Еще четыре очка отыграли атыраусцы в третьем игровом отрезке - 57:60. Однако заключительную четверть лучше провел «Тобол», и «Барсы Атырау» потерпели третье поражение в поединках с костанайским клубом - 75:84 (15:24, 21:19, 21:17, 18:24).

Сразу два игрока «Тобола» записали в этом матче на свои счета дабл-даблы - Антон Быков, ставший еще и лучшим бомбардиром, набрав 20 очков и совершив 11 подборов, а также Демонте Флэнниган - 13 очков и 10 подборов. Василий Петришинец и Константин Двирный набрали по 14 очков, Павел Ильин - 9, Шаим Куанов - 8 и Борис Назмутдинов - 6.

Американский разыгрывающий защитник «Барсов Атырау» Аамер Мухаммад ищет подступы к кольцу «Тобола» / Фото nbf.kz

А вот в повторном поединке «Барсы Атырау» сделали все, чтобы наконец-то взять реванш у «Тобола», в стартовом составе которого вместо Битенова вышел Назмутдинов. Гости сумели на четвертой минуте первой четверти только один раз за матч выйти вперед и всего на одно очко. Хозяева завершили первый игровой отрезок с разницей в 13 очков в свою пользу - 28:15. А к большому перерыву их преимущество достигло уже 20 очков - 57:37.

После 15-минутного отдыха «Тобол» заиграл активнее, и третья четверть стала самой результативной для костанайского клуба, набравшего 26 очков. Впрочем, она стала такой же и для хозяев, добавивших за десять минут еще 30 очков к своему результату и увеличивших отрыв от «Тобола» - 87:63.

В заключительной четверти атыраусцы достигли 100-очкового рубежа и в итоге одержали победу со счетом 108:79 (28:15, 29:22, 30:26, 21:16).

Лучшим в составе «Тобола» в этом мачте стал Демонте Флэнниган, вновь ставший автором дабл-дабла - 21 набранное очко и 11 подборов. Антон Быков на этот раз набрал 11 очков, Шаим Куанов и Константин Двирный - по 9, Василий Петришинец - 8, Адильбек Битенов - 7, Артур Джунусов - 6, Павел Ильин - 5 и Борис Назмутдинов - 3.

Одержав 18-ю победу и потерпев 6-е поражение, два из которых - технические, «Тобол» поднялся на третье место по набранным очкам (40), уступая одно очко «Алматинскому Легиону», два очка «Барсам Атырау» и четыре очка «Ирбису Алатау». А по процентам набранных очков костанайский клуб по-прежнему занимает второе место - 75% (83,33% - у «Ирбиса Алатау»).

Следующие четыре матча «Тобол» проведет дома на паркете спортивно-развлекательного комплекса «Костанай», где 15 (начало матча в 17:00) и 16 (19:00) марта будет принимать «Ирбис Алатау», а 24 (19:00) и 25 (19:00) марта - «Алматинский Легион».