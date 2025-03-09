В министерстве труда и соцзащиты населения РК inbusiness.kz сообщили, что в канун Международного женского дня размеры оказания социальной помощи утверждаются в каждом регионе индивидуально решениями местных представительных органов (маслихатов) по представлению местных исполнительных органов, в зависимости от возможности бюджета региона.

Согласно информации от местных исполнительных органов, в 2025 году в 12 регионах страны в праздничные даты предусмотрены выплаты для 141,5 тыс. женщин. Из них 113,1 тыс. — это многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени. Также выплаты получат 2,8 тыс. пенсионеров, 25,6 тыс. многодетных семей и 11 лиц с инвалидностью. Размеры социальной помощи варьируются от 7,8 тыс. тенге до 39,3 тыс. тенге. В общей сложности на эти выплаты предусмотрено свыше 232 млн тенге:

В области Абай – 19,8 женщинам по 15 тыс. тенге, всего на сумму 298,1 млн тенге.

В Акмолинской области – 3,7 тыс. женщинам в размере от 2 МРП (7864 тенге) до 5 МРП (19,6 тыс. тенге), всего на сумму 59,7 млн тенге.

В Восточно-Казахстанской области – 11,9 тыс. женщинам по 15 тыс. тенге, всего на сумму 178,9 млн тенге.

В Карагандинской области – 21,1 тыс. женщинам в размере 20 тыс. тенге, всего на сумму 422,6 млн тенге.

В Мангистауской области – 12,6 тыс. женщинам в размере 2 МРП – 7,8 тенге, всего на сумму 99,7 млн тенге.

В Павлодарской области – 782 женщинам в размере 5 МРП, или 19,6 тыс. тенге, всего на сумму 15,4 млн тенге.

В Северо-Казахстанской области – 7,3 тыс. женщинам в размере от 5 МРП (19,6 тыс. тенге) до 10 МРП (39,3 тыс. тенге), всего на сумму 205,2 млн тенге.

В Туркестанской области – 6,3 тыс. женщинам в размере от 2 МРП (7,8 тыс. тенге) до 3 МРП (11,7 тыс. тенге), всего на сумму 509,9 млн тенге.

В области Улытау – 8,5 тыс. женщинам в размере 20 тыс. тенге, всего на сумму 170,4 млн тенге.

В области Жетысу – 6 многодетным матерям в размере 10 тыс. тенге.

В городе Астане – 37 тыс. человек в размере 2,5 МРП (9,8 тыс. тенге), всего на сумму 363,7 млн тенге.