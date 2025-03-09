Матч второго тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в столице республики на стадионе «Астана-Арена», где его соперником стал местный «Женис».

Команды в рамках чемпионатов провели между собой 36 матчей, в 13-ти из которых побеждал костанайский клуб, а в 15-ти - столичная команда. Еще 8 встреч завершились вничью. Общая разница мячей 57:48 в пользу «Жениса», который был неудобным соперником и в прошлом сезоне, выиграв на своем поле (2:1) и сыграв вничью в Костанае (1:1). Правда из прошлогоднего состава в столичной команде осталось лишь семь игроков.

Виктор Брага опережает защитника «Жениса» Исламбека Куата / Фото instagram.com/jenisfk.kz

Тренерский штаб «Тобола» не стал менять стартовый состав команды, и, как и в первом туре, на поле вышли вратарь Данил Устименко, защитники Роман Асранкулов, Темирлан Ерланов, Иван Миладинович и Марко Вукчевич, полузащитники Александр Зуев, Наурызбек Жагоров, Цотне Мосиашвили, Виктор Брага и Ислам Чесноков, а также нападающий Николай Сигневич.

Перед началом матча капитаны команд поздравили арбитра матча Эльвиру Нурмустафину из Алматы и ее ассистента и землячку Наргис Магау с Международным женским днем и вручили им большие букеты тюльпанов.

В первые десять минут встречи гости провели несколько атак по правому краю, три из которых завершились подачами в штрафную площадь на Сигневича, но в двух моментах белорусский вратарь «Жениса» Сергей Игнатович опередил своего соотечественника, а в еще один привел к угловому удару.

На 11-й минуте Жагоров передачей низом на правый край штрафной площади вывел на удар Мосиашвили, который пробил в дальний угол ворот, но Игнатович в броске выбил мяч в поле. Через пару минут после длинной передачи Вукчевича по правому краю устремившегося за мячом Чеснокова в метре от линии штрафной площади недалеко от ее угла сбил капитан «Жениса» польский защитник Кристиан Новак. Назначенный за это нарушение штрафной удар исполнил сам пострадавший, но мяч пролетел над перекладиной.

Противостояние капитанов: Кристиан Новак («Женис») и Роман Асранкулов («Тобол») / Фото instagram.com/jenisfk.kz

В середине тайма навесная подача Чнснокова с правого края завершилась ударом головой Сигневича из центра штрафной площади, но мяч снова пролетел над перекладиной. А вскоре состоялся и первый удар по воротам «Тобола». Полузащитник хозяев Мади Хасейн пробил низом в правый угол ворот с подступов к дуге штрафной площади, но Устименко легко поймал мяч в падении перед собой. А после подачи Чеснокова во вратарскую площадку в ответной атаке по правому краю вновь первым на мяче был Игнатович, опередивший Сигневича и Зуева. На 26-й минуте хозяева заработали первый угловой удар, а после подачи от правого углового флага с границы вратарской площадки головой пробил Новак, но Устименко поймал отскочивший от газона мяч.

На исходе получаса игры нападающий «Жениса» Нурбол Ануарбеков пробил от правого угла штрафной площади в дальний нижний угол ворот «Тобола», вратарь гостей в падении коснулся мяча, к которому едва не успел форвард хозяев Ардак Саулет. Эпизод в итоге закончился угловым ударом, при розыгрыше которого мяч после удара головой кипрского защитника столичного клуба Константиноса Венизелу попал в сетку с внешней стороны ворот.

«Тобол» продолжал искать подступы к воротам хозяев, оттягивавшимся при атаках костанайского клуба всей командой к своей штрафной площади. На 35-й минуте очередной навес с правого края Чеснокова на Сигневича прервал вратарь «Жениса». А через минуту проход Зуева по левому краю завершился переводом мяча в центр через Жагорова и ударом Мосиашвили выше ворот.

До конца первого тайма хозяева заработали штрафной удар на левом фланге, завершившимся угловым ударом, при розыгрыше которого Зураб Тевзадзе из центра штрафной площади пробил по воротам головой по высокой траектории, но Устименко поймал мяч под перекладиной.

В начале второго тайма после подката Венизелу у правой лицевой линии соперника на газоне оказался Чесноков, которому потребовалась помощь медицинской бригады, но вердикт судейской бригады - все в рамках правил.

Через десять минут после возобновления игры «Тобол» заработал два подряд угловых удара на левом фланге, но при розыгрыше первого Ерланов не дотянулся до мяча в борьбе с двумя защитниками, а во втором эпизоде защитники выбили мяч за пределы штрафной площади.

На исходе часа игры Чесноков вновь оказался на газоне после столкновения с Динмухамедом Караманом при входе в штрафную площадь. Но назначенный было опасный штрафной удар по центру в полуметре от линии штрафной площади был отменен после обращения Нурмустафиной к видеоповтору.

А на 68-й минуте едва не случился гол в ворота гостей. Мяч после подачи слева к воротам «Тобола» выбили защитники, а первым на добивании оказался Саулет, пробивший по воротам низом из центра с линии штрафной площади. Устименко был готов поймать в правом от себя углу мяч, но тот попал в Мосиашвили и полетел в противоположный угол. Однако все обошлось - мяч попал в штангу и улетел за лицевую линию на угловой.

На 70-й минуте вместо Мосиашвили и Зуева на поле вышли Эссьен Эдедем и Ахмед Эль Мессауди. «Тобол» заметно прибавил в движении, но по-прежнему у него не все ладилось при завершении атак. И на 80-й минуте Жагорова заменил Давид Энен. Хозяева стали хуже справляться с давлением на свои ворота, все чаще прибегая к нарушениям правил. Один за одним желтые карточки за грубую игру против Энена заработали вышедший на замену Исламбек Куат и Новак. Но и в игре начавших спешить гостей присутствовал сумбур, мешавший им выбрать правильное решение при завершении атак. В итоге костанайский клуб, более чем вдвое больше соперника владевший мячом, так и не смог поразить ворота хозяев, и встреча завершилась нулевой ничьей.

Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев отметил после матча, что игра его подопечных получилась «рваной»:

- Мы создали множество моментов, однако на завершающей стадии не хватило хладнокровия и точности. Нам нужно работать над взаимодействием в атаке и улучшать реализацию своих возможностей. Давление на соперника было, но в таких матчах важно не только создавать моменты, но и реализовывать их. Чемпионат только начался, и мы уверены, что после паузы мы будем еще сильнее и вернемся в лучшей форме.

ока не могли с первых минут выходить на поле пропустивший часть подготовки по семейным обстоятельствам Эль-Мессауди и недавно приступившие к работе в общей группе и только набирающие форму Цонев и Эдедем, получившие травмы в тренировочном процессе. Хочу выразить отдельную благодарность нашим болельщикам, которые пришли нас поддержать. Их поддержка очень важна для нас.

Следующий матч «Тобол» проведет 30 марта на поле манежа «Тобыл арена», где его соперником будет «Елимай».

А пока в чемпионате наступает перерыв, связанный с участием национальной сборной Казахстана в стартовых матчах квалификации чемпионата мира 2026 года против команд Уэльса (22 марта) и Лихтенштейна (25 марта). Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Али Алиев объявил расширенный список игроков, вызванных на мартовские матчи. В список вошли и три игрока «Тобола» - защитник Роман Асранкулов, полузащитники Ислам Чесноков и Наурызбек Жагоров.