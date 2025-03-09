МВД продолжает работу по изъятию оружия, в том числе похищенного во время январских событий, передает Tengrinews.kz.

В министерстве озвучили итоги оперативно-профилактического мероприятия "Қару". За три дня операции сотрудники полиции обнаружили свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более 3 тысяч боеприпасов.

"В числе изъятого оружия 7 единиц числились похищенными, из которых 4 похищены в ходе январских событий. Кроме того, полицейские изъяли 6 единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия", - рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Во время проведения ОПМ выявлено более 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия. К административной ответственности привлечено 200 правонарушителей.

Министерство внутренних дел напоминает казахстанцам о возможности добровольной сдачи оружия в любое время без каких-либо правовых последствий.

Ранее в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили четыре схрона с оружием на территории нескольких областей, в трех из которых найдены оружие и боеприпасы, похищенные во время январских событий.