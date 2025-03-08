«Женис» м «Тобол» сыграли во втором туре чемпионата Казахстана по футболк
8 марта 2025, 21:44 | Спорт
Астанинский «Женис» на «Астана Арене» сыграл с костанайским «Тоболом» в матче Казахстанской Премьер-Лиги, пишет Sports.kz.
Стартовые составы команд выглядели следующим образом:
«Женис»: Игнатович, Совет, Новак, Тевзадзе, Венизелу, Ром, Хасейн, Караман, Балтабеков, Саулет, Ануарбеков;
«Тобол»: Устименко, Асранкулов, Ерланов, Миладинович, Вукчевич, Мосиашвили, Брага, Жагоров, Зуев, Чесноков, Сигневич.
В первой половине активнее были астанчане, а во второй костанайцы, обе команды имели шансы забить, но этого так и не произошло — 0:0.
Таким образом, у «Тобола» стало четыре очка в турнирной таблице, а «Женис» набрал два.
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