Астанинский «Женис» на «Астана Арене» сыграл с костанайским «Тоболом» в матче Казахстанской Премьер-Лиги, пишет Sports.kz.





Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Женис»: Игнатович, Совет, Новак, Тевзадзе, Венизелу, Ром, Хасейн, Караман, Балтабеков, Саулет, Ануарбеков;

«Тобол»: Устименко, Асранкулов, Ерланов, Миладинович, Вукчевич, Мосиашвили, Брага, Жагоров, Зуев, Чесноков, Сигневич.

В первой половине активнее были астанчане, а во второй костанайцы, обе команды имели шансы забить, но этого так и не произошло — 0:0.

Таким образом, у «Тобола» стало четыре очка в турнирной таблице, а «Женис» набрал два.