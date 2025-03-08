Названа статья Уголовного кодекса Казахстана, которую вменяют объявленному ранее антикоррупционной службой по инициативе прокуратуры в международный розыск старшему из клана Нигматулиных – Аргыну Нигматулину, передает корреспондент агентства КазТАГ.

Аргын Нигматулин / Фото с сайта sona.kz

- Генеральной прокуратурой ведется расследование по подозрению Нигматулина А.З. и других лиц по пункту 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) УК, - сообщили в генеральной прокуратуре, отвечая на запрос редакции КазТАГ.

Отметим, что по указанной квалификации преступления Нигматулину грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее КазТАГ сообщал, что Аргын Нигматулин объявлен 3 марта 2025 года в розыск прокуратурой по линии антикоррупционной службы. Позже в генпрокуратуре подтвердил объявление старшего из Нигматулиных в розыск, уточнив, что он подозревается в хищениях государственных средств. 5 марта КазТАГ сообщал, что в разыскной карточке Аргына Нигматулина появилась его фотография – до этого пользователи отмечали, что правоохранители разместили ориентировку на старшего из клана Нигматулиных без его фото. 6 марта замгенпрокурора Асет Чиндалиев сообщил, что Аргын Нигматулин объявлен в международный розыск. Вместе с тем, агентству КазТАГ в тот же день при проверке не удалось обнаружить Нигматулина в публичном списке «красных бюллетеней» Интерпола.

Нурлан Нигматулин ушел с поста спикера мажилиса 1 февраля 2022 года после январских событий – он возглавлял нижнюю палату парламента с 2016 года, причем, это было его второе председательство – до этого он был спикером мажилиса в 2012-2014 годы. В разные годы он возглавлял администрацию президента и был акимом Карагандинской области.

Аргын Нигматулин, Ерлан Нигматулин и Ерлан Нигматулин / Фото с сайта КазТАГ

Ерлан Нигматулин – брат-близнец Нурлана Нигматулина – тоже занимал депутатское кресло, причем, как в мажилисе, так и в сенате.

Аргын Нигматулин – их старший брат, бывший депутат маслихата Карагандинской области.

В отношении братьев Нигматулиных неоднократно звучали обвинения в рейдерских захватах, возможной причастности к криминальным структурам и схемам, а также фабрикации уголовных дел, однако братья до сих пор остаются на свободе.

Примечательно, что исполнительный директор ОО «Әділдік жолы» Дидар Смагулов, который несколько лет проработал на руководящих постах в антикоррупционной службе, отвечая на вопрос о рейдерстве, привел примеры того, как успешный бизнес исчезал, и аналогичный бизнес оказывался у Нигматулиных.

7 января 2025 года сообщалось, что Нигматулиных после новых обвинений в рейдерстве подозревают в подготовке свержения президента Касым-Жомарта Токаева.