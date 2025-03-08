В Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова национальная сборная Казахстана по футзалу провела заключительный домашний матч отбора на чемпионат Европы 2026 года с командой Албании.

Азат Валиуллин выигрывает борьбу за мяч у нападающего Албании Бриланда Томы / Фото instagram.com/kff_team_futsal

Первая встреча между этими командами на групповом этапе прошла на старте отбора в декабре 2024 года в столице Албании городе Тиране и завершилась победой сборной Казахстана со счетом 2:0. Перед матчем пятого тура основного раунда квалификации сборная Казахстана занимала в шестой группе второе место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Казахстанская сборная, в составе которой был и капитан рудненского «Аята» Азат Валиуллин, начала встречу на своем паркете очень уверенно и на 7-й минуте игрок «Кайрата» Дамир Каирбай открыл счет ударом по центру с линии штрафной площади.

Менее чем через 20 секунд игрок клуба РФШ (Рига, Латвия) Леонардо Мендонка Да Роса (Лео), являющийся воспитанником бразильского футбола и дебютировавший в составе сборной Казахстана в сентябре 2014 года, удвоил преимущество хозяев. А на 17-й минуте Лео оформил дубль, и с счетом 3:0 завершился первый тайм.

На четвертой минуте второго тайма защитник сборной Албании Арбер Шкодра сократил отставание, но через две минуты игрок «Семея» Чингиз Есенаманов забил четвертый гол в ворота гостей.

За минуту до окончания встречи Бриланд Тома сумел еще раз огорчить вратаря «Кайрата» и национальной сборной Наруна Серикова - 4:2.

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо КАКА сказал после матча, что игра прошла по предполагаемому сценарию:

- Мы всю игру контролировали ситуацию. Правда, были моменты, когда мы теряли нить игры, особенно в начале второго тайма. Разберем эти моменты и сделаем все, чтобы такого больше не было. Я очень рад, что у нас есть молодые игроки, которые играли в отборочных матчах чемпионата Европы U-19 и получили игровое время и сегодня. В сложные для нас момент мы смогли выпустить молодых игроков, дать им возможность поиграть, набраться опыта и помочь команде. Думаю, мы на правильном пути. Теперь будем готовиться к серьезному сопернику - сборной Армении. Но я более чем уверен, что у нашей команды есть сила, чтобы приехать, хорошо сыграть и победить.

Для сборной Казахстана вторая победа над командой Албании стала третьей на групповом этапе. Еще одно поражение казахстанцы нанесли команде Дании (7:3), которой проиграли в другой игре (2:3). Набрав 10 очков, сборная Казахстана догнала команду Армении, домашний матч с которой завершился вничью (4:4) и которая лидирует в группе, имея лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, а также игру в запасе. По три очка нарали сборные Албании (после пяти матчей) и Дании (после четырех матчей).

Матч со сборной Армении пройдет 12-го марта в Ереване. Напрямую на ЕВРО-2026 попадет только победитель группы, но и у команды, занявшей второе место, будут шансы на попадание в финальную часть турнира.