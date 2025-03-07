По прогнозам синоптиков, в субботу, 8 марта, ожидается снег, низовая метель, на севере и западе - гололёд. В воскресенье, 9 марта, ночью снег с низовой метелью прогнозируется на большей части территории области, а днём на севере. В понедельник, 10 марта, на западе и севере ожидаются снег, низовая метель, гололёд.

В Костанае в ближайшие три дня снег, метель.

- В субботу ночью по области будет 10-15, на севере 18, на юге 6 градусов мороза, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем 0...-5°С, на севере -8°С. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до отметок -10...-15°С, на юге до -7°С. Дневная температура будет в пределах -5...-10°С. В понедельник ночью термометры покажут -8...-13°С, на севере -5°С, днём ожидаем -3...+2°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -12...-14°С, днём -3...-5°С. В воскресенье: ночью -10...-12°С, днём -5...-7°С. В понедельник: ночью -10...-12°С, днём 0...-2°С.

В субботу и воскресенье ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и востоке в воскресенье. В понедельник ветер будет юго-западным, 9-14 м/с, на севере, западе и востоке прогнозируются усиления до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ