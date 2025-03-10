План работ Костанайской Горэлектросети с 11 по 14 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра.

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В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП – 85 (работы на ВЛ)

11 марта с 09:00 до 12:00

Медионика (ул. Краснопартизанская, 73А),

Казахтелеком.

Частный сектор:

ул. Тобольская, 107/1-107/31, 109-206,

ул. Кирпичная, 1-39, 14/4-14/14, 16/2-16/10,

ул. Краснопартизанская, 54-71, 71а,

ул. Наримановская, 1-27,27а, 21/11-21/12, 23/1-23/10,

ул. 8 Марта, 64-108, 71/1-71/7,

ул. Дачная, 1-38,

ул. Тобольская, 65-134.

СО «Садовод».

КТП -10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ ПС Глубокий Ввод-РП-26 (работы на ПС)

11 марта с 09:00 до 18:00

Опора № 4 ул. Складская 8/2.

РП – 9 (фидер 1-2) (работы на ВЛ)

11-13 марта с 09:00 до 17:30

Константино-Еленинский собор,

магазин «Партнёр»,

магазин ул. Рабочая, 74,

СТО Шипина, 56,

магазин «На крючке» ул. Алтынсарина, 226.

Частный сектор:

ул. Алтынсарина, 182-228,

ул. Рабочая, 61-74,

ул. Касымканова, 144-199,

ул. Шипина, 50-56,

пр. Назарбаева, 67-71,

ул. Пролетарская, 74-84.

Светофор

ул. Алтынсарина – пр. Назарбаева.

ТП-562-ТП-563, КТП- «Экос-Ан» (работы на ПС )

12 марта с 09:00 до 17:00

ТОО «Экос-Ан» по ул. Карбышева, 2/2.

КТП-Безвесельный (работы на ПС )

13 марта с 09:00 до 18:00

КТП-Безвесельный ул. Узкоколейная.

ТП – 138 (фидер 1) (работы на ВЛ)

14 марта с 09:00 до 17:30

Салон красоты по ул. Павлова, 31,

кафе «Дача» ул. Павлова, 29.

Частный сектор: