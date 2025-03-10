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В каких районах будут отключать электричество после праздника в Костанае?

10 марта 2025, 14:39 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 11 по 14 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП – 85 (работы на ВЛ)

11 марта с 09:00 до 12:00

  • Медионика (ул. Краснопартизанская, 73А), 
  • Казахтелеком.

Частный сектор:

  • ул. Тобольская, 107/1-107/31, 109-206, 
  • ул. Кирпичная, 1-39, 14/4-14/14, 16/2-16/10, 
  • ул. Краснопартизанская, 54-71, 71а, 
  • ул. Наримановская, 1-27,27а, 21/11-21/12, 23/1-23/10, 
  • ул. 8 Марта, 64-108, 71/1-71/7, 
  • ул. Дачная, 1-38, 
  • ул. Тобольская, 65-134.

СО «Садовод».

КТП -10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ ПС Глубокий Ввод-РП-26 (работы на ПС)

11 марта с 09:00 до 18:00

  • Опора № 4 ул. Складская 8/2.

РП – 9 (фидер 1-2) (работы на ВЛ)

11-13 марта с 09:00 до 17:30

  • Константино-Еленинский собор, 
  • магазин «Партнёр», 
  • магазин ул. Рабочая, 74, 
  • СТО Шипина, 56, 
  • магазин «На крючке» ул. Алтынсарина, 226.

Частный сектор:

  • ул. Алтынсарина, 182-228, 
  • ул. Рабочая, 61-74, 
  • ул. Касымканова, 144-199, 
  • ул. Шипина, 50-56, 
  • пр. Назарбаева, 67-71, 
  • ул. Пролетарская, 74-84.

Светофор

  • ул. Алтынсарина – пр. Назарбаева.

ТП-562-ТП-563, КТП- «Экос-Ан» (работы на ПС )

12 марта с 09:00 до 17:00

  • ТОО «Экос-Ан» по ул. Карбышева, 2/2.

КТП-Безвесельный (работы на ПС )

13 марта с 09:00 до 18:00

  •  КТП-Безвесельный ул. Узкоколейная.

ТП – 138 (фидер 1) (работы на ВЛ)

14 марта с 09:00 до 17:30

  • Салон красоты по ул. Павлова, 31, 
  • кафе «Дача» ул. Павлова, 29.

Частный сектор:

  • ул. Павлова в границах д. 29-39, 
  • пр. Абая в границах д. 137-143.