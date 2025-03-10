В каких районах будут отключать электричество после праздника в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 11 по 14 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП – 85 (работы на ВЛ)
11 марта с 09:00 до 12:00
- Медионика (ул. Краснопартизанская, 73А),
- Казахтелеком.
Частный сектор:
- ул. Тобольская, 107/1-107/31, 109-206,
- ул. Кирпичная, 1-39, 14/4-14/14, 16/2-16/10,
- ул. Краснопартизанская, 54-71, 71а,
- ул. Наримановская, 1-27,27а, 21/11-21/12, 23/1-23/10,
- ул. 8 Марта, 64-108, 71/1-71/7,
- ул. Дачная, 1-38,
- ул. Тобольская, 65-134.
СО «Садовод».
КТП -10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ ПС Глубокий Ввод-РП-26 (работы на ПС)
11 марта с 09:00 до 18:00
- Опора № 4 ул. Складская 8/2.
РП – 9 (фидер 1-2) (работы на ВЛ)
11-13 марта с 09:00 до 17:30
- Константино-Еленинский собор,
- магазин «Партнёр»,
- магазин ул. Рабочая, 74,
- СТО Шипина, 56,
- магазин «На крючке» ул. Алтынсарина, 226.
Частный сектор:
- ул. Алтынсарина, 182-228,
- ул. Рабочая, 61-74,
- ул. Касымканова, 144-199,
- ул. Шипина, 50-56,
- пр. Назарбаева, 67-71,
- ул. Пролетарская, 74-84.
Светофор
- ул. Алтынсарина – пр. Назарбаева.
ТП-562-ТП-563, КТП- «Экос-Ан» (работы на ПС )
12 марта с 09:00 до 17:00
- ТОО «Экос-Ан» по ул. Карбышева, 2/2.
КТП-Безвесельный (работы на ПС )
13 марта с 09:00 до 18:00
- КТП-Безвесельный ул. Узкоколейная.
ТП – 138 (фидер 1) (работы на ВЛ)
14 марта с 09:00 до 17:30
- Салон красоты по ул. Павлова, 31,
- кафе «Дача» ул. Павлова, 29.
Частный сектор:
- ул. Павлова в границах д. 29-39,
- пр. Абая в границах д. 137-143.
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