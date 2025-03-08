Участники представили жюри номера в направлениях «Народный танец, народно-стилизованный танец» и «Современный танец».

Детская школа искусств имени Б.Хамзина Жангельдинского района, коллектив «Еркеназ» - обладатели Гран-при

Фестиваль проходил в Школе детского творчества. Обладатели Гран-при станут участниками республиканского хореографического фестиваля-конкурса «Ак шагала».

В Костанай приехали детские коллективы из Амангельдинского, Костанайского, Жангельдинского, Наурзумского, Мендыкаринского, Узункольского, Денисовского, Алтынсаринского, Федоровского, Сарыкольского, Камыстинского, Карабалыкского районов, Аркалыка, Рудного и Лисаковска.

Наргиз КАЙПОВА на "Армандастар" приезжает уже третий год и каждый раз уезжает с новым опытом и новыми знакомствами. Особое внимание она уделила выступлениям соперников:

- Больше всего мне понравилось выступление коллектива из Амангельдинского района, но другие участники тоже показали очень хорошие выступления.

По мнению Наргиз, наставник этого коллектива хотел передать две культурные традиции: египетский танец с его резкостью, быстротой и выразительностью и казахский, который показывает духовность народа.

Детскую школу искусств им. Б. Хамзина Жангельдинского района на фестивале представлял коллектив «Еркеназ», который стал обладателем Гран-при. Его руководитель Томирис АКТАС расказала, что через современный танец они хотели показать духовность, патриотизм и любовь к Родине.

- Мы танцуем только народные танцы, - отметила Томирис. - Современные для нас были сложными. Но мы преодолели трудности и справились.

Хореографический коллектив «Express yourself»

Своего руководителя поддержали танцовщицы:

- Мы очень волновались, но мы знали, что можем все и добьемся успеха.

Призеры танцевального конкурса

Гран-при - «Еркеназ», детская школа искусств имени Б. Хамзина Жангельдинского района.

I место - «Жемчужина», общеобразовательная школа имени Абая отдела образования Рудного.

II место - "Ручеек", детская школа искусств С. Кожамкулова отдела образования Карабалыкского района.

III место - «Еркем-ай», общеобразовательная школа имени А.Бокейхана отдела образования Аркалыка.

Номинации:

«Лучшая хореографическая постановка» - «Бегімай», общеобразовательная школа им. Б. Колдасбаева отдела образования Амангельдинского района.

«За оригинальность танца» - «Ювента», школа-гимназия отдела образования Лисаковска.

«Сценическое мастерство» - «Express yourself», общеобразовательная школа № 16 отдела образования Костаная.

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Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова