Даже при сниженной максимальной ставке в 20% ипотека останется дорогой для большинства граждан, считают эксперты. Эксперты в сфере недвижимости считают, что планируемое снижение предельной годовой ставки вознаграждения по ипотечным займам вряд ли повлияет на рынок цен и покупательную способность казахстанцев, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

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Предельная годовая эффективная ставка вознаграждения по ипотеке в Казахстане составляет 25%. Её предлагают сократить до 20%. Но эксперты отмечают, что сейчас ставки по ипотеке в банках второго уровня почти на таком же уровне – значительного всплеска покупательной способности ждать не стоит.

"Сейчас средняя ставка по кредиту в банках второго уровня и так составляет 20-21%, поэтому на цены это не повлияет. Кроме того, сделок через банки второго уровня намного меньше, чем через государственный банк, примерно 30% от всех сделок", – отметила маркетолог агентства по недвижимости Shym group Гулдария Галымжанкызы.

Даже при сниженной максимальной ставке в 20% ипотека останется дорогой для большинства граждан. Экономисты отметили, что если процент превышает 13-15% годовых, долговая нагрузка становится слишком высокой, ведь ипотеку обычно оформляют на 10 лет, а переплата может достигать стоимости одной или даже двух квартир. Но возможности снизить ставки есть.

"На данный момент на рынке высокая базовая ставка и инфляция, и банкам сейчас невыгодно (выдавать кредиты под низкий процент. – Авт.). Чтобы ещё сильнее снизить процентную ставку существенно, тогда ставка по депозитам должна быть не 13-14%, а как когда-то – 6-7%, тогда они смогут выдавать ипотечные займы под 12-15%", – сказал финансовый советник R-Finance Арман Байганов.

Например, в Европе ставки по ипотеке значительно ниже, но ниже и проценты по депозитам. По мнению экспертов, попытки искусственно снижать процентные ставки по займам не решат проблему доступности жилья. Вместо этого внимание стоит направить на развитие строительного сектора.

"Вот где нужны дешёвые деньги, субсидии, бесплатная земля, поддержка для строительства цехов, на обучение персонала. Это будет влиять на управление себестоимостью, её контроль и в итоге – на управление продажной стоимостью. А мы быстрее пытаемся выдать дешёвые деньги на рынок. Эффект один – рост стоимости "квадрата". Это никак не решает вопрос импортозамещения и задачи строительной отрасли", – отметил международный эксперт по недвижимости Лев Тетин.

Эксперты считают, что в решении проблемы неподъёмной ипотеки поможет только стратегическое планирование.