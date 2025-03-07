7 марта 2025, 12:07

Добрый день! Хотел поинтересоваться у тех кто пользуется связью Теле2. У всех при входящем вызове абонента, который не внесен в записную книжку, отображается непонятная белиберда?

Я так понимаю это началось недавно, после продажи оператора Катарской компании.

Просто у меня получилось так, что я сделал телепорт, т.е. переехал со своим номером с Beeline в Теле2, просто очень сильно начал раздражать билайн своим отвратительным сервисом (мобильный интернет уже давно толком не работает, а потом и звонки-разговоры по телефону с заиканиями и отвратительным качеством). И тут звонят с номера, которого у меня в записной книге нет, и вместо номера телефона входящего надпись New User...

Если развернуть сообщение, в котором кнопки Отклонить и Принять, то там есть номер, но это жутко неудобно :-(

Ходил даже в офис Теле2, думал, после телепорта что-то не доделали... Мне сказали - это в телефоне настройки. Все перековырял, ничего не помогает, а потом узнал, что и знакомых такая же петрушка началась.

Теперь думаю, что дальше ожидать от оператора после его покупки компанией Power International Holding базирующейся в Катаре.



