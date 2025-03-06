Об намерениях так использовать пришкольные территории аким областного центра говорил не раз. На совещании 4 марта прозвучала более конкретная информация.

- Общедоступные зоны отдыха обустроим в этом году во дворах школ 9 и 29, это район КСК и микрорайон Аэропорт, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Это будут показательные школы. Дальше посмотрим.

По словам акима, на средства бюджета в школьных дворах, где нужно, дополнительно посадят деревья, разобьют газоны, оборудуют места для отдыха, занятий физкультурой, сделают дорожки для прогулок.

- Мы смотрели - территории позволяют. У некоторых школ дворы под 3 гектара. Надо, чтобы они использовались во благо всех жителей прилегающих районов, - добавил Жундубаев. - Городская власть возьмёт на себя это благоустройство, но территории останутся за школами. Останавливаюсь на этом, чтобы потом, когда начнутся работы, не говорили, что во дворах какую-то застройку город разрешил.

Двор школы 9, где сегодня побывал корреспондент НГ, действительно большой. Сейчас довольно заснеженный. Видно, что ни игровые, ни спортивные площадки, в это время года не используются. Лыжни нет. На футбольном поле, где при желании можно заливать каток, тоже все в снегу.

Видно, как сильно обветшали все шесть имеющихся баскетбольный щитов...

В обширном дворе имеются и откровенные пустыри. Одним словом, есть к чему руки приложить и что облагородить.

Большой плюс - вокруг этой школы множество больших деревьев: сосны, березы, рябины.

- В принципе двор школы открыт, видите несколько калиток в заборе, мы там проходим, - сказала жительница района Наталья ЧЕБАНОВА, - места много, зелено. Если акимат сделает то, про что вы рассказали, наверно будет хорошо. На бульваре Молодёжи всегда столько народу летом. Иногда вечером не протолкнешься. Надо, чтобы на КСК ещё что-то такое было.

Фото Галины КАТКОВОЙ