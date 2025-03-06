6 марта 2025, 19:56

Услышал сегодня в автобусе возмущенный диалог двух молодых девчонок, по разговору явно работающих на госслужбе. Обсуждали "нашу красавицу".

Да, так и называли героиню своего разговора - шахиня, наша красавица. Предметом обсуждения девушек стало признание в газете этой самой шахиней покупки унитаза, а значит появление в ее кабинете санузла с туалетом.

Доигралась, решили собеседницы в конце своего разговора на эту тему. Я с большим трудом выпросил у испугавшихся моим вниманием попутчиц газету и погрузился в занятное чтиво.

Честно говоря, мне стало горько от осознания того, как мелко плавают и какие ценности проповедуют чиновники такого ранга у руля нашего государства. Я специально нашел все статьи НГ, проанализировал детали переписок журналистов с чиновниками и документы в них по истории появления несанкционированного персонального "горшка" в областном акимате. В начале этой дикой истории акиматовцы все отрицали и даже законспирировали кабинет, выдавая самые удивительные пассажи аргументов. Хозяйка кабинета где то даже умудрилась описать функциональные и технические параметры аппарата секретной связи, из-за которого она не могла впустить журналистов "Нашей газеты" и подтвердить отсутствие или проведение незаконной канализации с унитазом. Теперь же появилось это чистосердечное признание. Или это явка с повинной, с расчетом, что повинную голову не рубят?

Снимаю свою тюбетейку перед госпожой Сергазиновой, запустившую на орбиту самых разных откровений чиновницу. Теперь, когда все встало на свои места, осталось пара-тройка вопросов.

1. Кто проверит наличие тех самых разрешительных документов на установку унитаза в неположенном по всем СНИПам месте (над кабинетом и головами других госслужащих) и даст публичную оценку этой истории?

2. Долго будет терпеть недетские шалости и враньё своих прямых подчинённых аким области Кумар Аксакалов, которые плевали на все законы и мораль в целом, подставляя своего шефа под огонь критики и недовольство людей?

P.S. Знающие люди подсказывают, что на 7 этаже облакимата есть общедоступный туалет для женщин, которым пользовались все предшественницы Гульбарам Гизатовны в таком ранге. Говорят, что они испытание медными трубами проходили без жмущей голову короны.