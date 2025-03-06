В Таразе завершился шестой чемпионат Казахстана по футзалу среди ветеранов. В соревнованиях, прошедших под эгидой Федерации футбола Казахстана, приняли участие команды трех возрастных групп: 40 лет и старше, 50 лет и старше и 60 лет и старше.

Сборная ветеранов футбола Костанайской области - одна из сильнейших в республике / Фото fcko.kz

В самой многочисленной из групп - 60 лет и старше, в которой соревновались девять команд, выступала и сборная «Костанай».

На предварительном этапе команды были поделены на две группы, в которых прошли однокруговые турниры. Соперниками наших футболистов за одну из двух путевок в полуфинал по группе «Б» были три команды из Шымкента - «Ирсу», СК «Шымкент» и «Тулкибас-65», а также хозяева чемпионата - команда «Женис».

Одержав победу над ветеранами Тараза со счетом 2:0, «Шымкентом» - 8:3, Ирсу - 4:1 и «Тулкибас-65» - 6:2, сборная Костанайской области вышла в полуфинал с первого места. Вторую путевку в полуфинал в группе завоевала команда «Женис».

В первом полуфинальном матче победитель группы «А» команда «Аулиета» из Жамбылской области легко переиграла своих земляков со счетом 7:2. А вот полуфинальный поединок между занявшей второе место в группе «А» командой «Талдыкорган» и «Костанаем» принес весьма спорную победу соперникам наших футболистов. Проигрывая по ходу встречи 0:2, наши ветераны сумели отыграться, а судьбу путевки в финал решила серия пенальти, в которой арбитры матча, трижды изменив свое решение, отменили одно их взятий ворот нашими ветеранами, которые в итоге уступили в серии со счетом 2:3.

В матче за третье место сборная Костанайской области уверенно переиграла «Женис» и завоевала бронзовые медали, обладателями которых стали Юрий Иванов, Батырбек Абатов, Жумабай Изтелеуов, Алимхан Иржанов, Игорь Скурихин, Валерий Нифантов, Владислав Мосько, Владимир Михайлов и Марат Токтаров.

Также специальными призами оргкомитет отметил двух игроков «Костаная»: Валерия Нифантова, признанного лучшим защитником чемпионата, и Игоря Скурихина, как лучшего нападающего турнира.

А победителем ветеранского чемпионата стала команда «Аулиета», в серии пенальти переигравшая «Талдыкорган».