По условиям конкурса, который прошел 5 марта в театре кукол, театральные коллективы должны были продемонстрировать выступления в номинациях «Драматический спектакль», «Литературно-музыкальная композиция», «Кукольный спектакль».

Коридор театра был наполнен необычной атмосферой - бегающие ребята в ярких костюмах создавали ощущения территории съемочной площадки. А зал был наполнен волнением и переживанием юных актеров и их руководителей.

Обладатели Гран-при - ДШИ Жангельдинского района

В конкурсе принимали участие общеобразовательные школы и организации дополнительного образования - победители районных и городских этапов.

- Обладатели Гран-при будут представлять Костанайскую область на Республиканском фестивале-конкурсе театральных искусств ««Театрдың ғажайып әлемі», - рассказала "НГ" организатор мероприятия, методист Регионального центра физической культуры и дополнительного образования Анара ДОСУМОВА.

Театральный коллектив "Болашақ" (Аулиеколь)

Театральный коллектив «Болашак» из Аулиеколя выбрал актуальную тему - буллинг. Своим выступлением они хотели показать ценность дружбы и доказать, что добро всегда побеждает.

- Я считаю, что мы достигли результата, И для нас самое главное, что номер понравился зрителям. Сценка современная, так как это происходит сейчас на данный момент в мире, - сказала руководитель коллектива и автор постановки Нуржамал КУЛТАЕВА. - При постановке номера была проблема - главная героиня впервые на сцене, она присоединилась недавно. И, несмотря на все это, нам удалось сделать хорошую постановку голоса, передать эмоции.

Руководитель коллектива отметила, что с каждым участником работала индивидуально.

Призеры областного этапа

Гран-при - ДШИ Жангельдинского района

1 место - ДДТ Наурзумского района

2 место - Амангельдинская ОШ Амангельдинского района

3 место - ОШ им. А. Байтурсынова Рудного

Номинации

"Үздік әйел рөлі" - Балтабай Назым

"Лучшая мужская роль" - Арон Земляной

"Көркем сөз" - Бақнұр Жаркенов

"Лучшее воплощение образа"- Полина Ершова

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Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова