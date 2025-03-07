18 театральных коллективов приняли участие в областном этапе республиканского конкурса детского творчества «Армандастар» в Костанае
Марина ЖАДЬКО
По условиям конкурса, который прошел 5 марта в театре кукол, театральные коллективы должны были продемонстрировать выступления в номинациях «Драматический спектакль», «Литературно-музыкальная композиция», «Кукольный спектакль».
Коридор театра был наполнен необычной атмосферой - бегающие ребята в ярких костюмах создавали ощущения территории съемочной площадки. А зал был наполнен волнением и переживанием юных актеров и их руководителей.
Обладатели Гран-при - ДШИ Жангельдинского района
В конкурсе принимали участие общеобразовательные школы и организации дополнительного образования - победители районных и городских этапов.
- Обладатели Гран-при будут представлять Костанайскую область на Республиканском фестивале-конкурсе театральных искусств ««Театрдың ғажайып әлемі», - рассказала "НГ" организатор мероприятия, методист Регионального центра физической культуры и дополнительного образования Анара ДОСУМОВА.
Театральный коллектив "Болашақ" (Аулиеколь)
Театральный коллектив «Болашак» из Аулиеколя выбрал актуальную тему - буллинг. Своим выступлением они хотели показать ценность дружбы и доказать, что добро всегда побеждает.
- Я считаю, что мы достигли результата, И для нас самое главное, что номер понравился зрителям. Сценка современная, так как это происходит сейчас на данный момент в мире, - сказала руководитель коллектива и автор постановки Нуржамал КУЛТАЕВА. - При постановке номера была проблема - главная героиня впервые на сцене, она присоединилась недавно. И, несмотря на все это, нам удалось сделать хорошую постановку голоса, передать эмоции.
Руководитель коллектива отметила, что с каждым участником работала индивидуально.
Призеры областного этапа
Гран-при - ДШИ Жангельдинского района
1 место - ДДТ Наурзумского района
2 место - Амангельдинская ОШ Амангельдинского района
3 место - ОШ им. А. Байтурсынова Рудного
Номинации
"Үздік әйел рөлі" - Балтабай Назым
"Лучшая мужская роль" - Арон Земляной
"Көркем сөз" - Бақнұр Жаркенов
"Лучшее воплощение образа"- Полина Ершова
Фото автора
Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова
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