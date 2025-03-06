Костанайский район начал праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. 5 марта в ДК «Алтын дән» организовали концерт «Жүректен шыққан шаттықты мерекелік кезең!».

Перед началом концерта в фойе звучала легкая музыка, создавая атмосферу уюта. В специально оформленной фотозоне милые дамы могли сделать памятные снимки. А встречали их галантные мужчины - представители государственных учреждений, организаций и предприятий, даря цветы и искренние поздравления.

Торжественная часть началась с хореографического номера «Көктем гүлі бүр жарғанда» в исполнении народного ансамбля танца «Надежда».

А затем на сцену вышли руководители государственных учреждений и организаций Костанайского района. Что весьма символично - ведь именно женщины наполняют мир красотой и гармонией.

Как сообщил "НГ" руководитель ДК «Алтын дән» Бекзад ЖАЛГАС, в этот раз открытие концерта доверили не акимам, как это было в прошлом году, а женщинам.

Кроме того, организаторы подготовили сюрприз для зрителей – пригласили звезд казахстанской эстрады: группу «Made in KZ» с их зажигательной шоу программой и заслуженного деятеля культуры РК Арыстана Курманова. Эти артисты сделали праздник еще более ярким и незабываемым.

Со сцены звучали самые теплые слова признательности, поздравления от руководства района. Аким Костанайского района Олжас НУРГАЛИЕВ вручил почетные грамоты женщинам, внесшим значительный вклад в развитие местного сообщества.

Грамотами акима Костанайской области были награждены:

Карина Мейрамқызы Жаканова - прокурор Костанайской районной прокуратуры.

Инна Валерьевна Розумович - директор ТОО «RInna».

Гүлнұр Қадырқызы Елубаева - участковый врач Костанайской районной больницы.

Тенге Балтабайқызы Исмағамбетова - начальник отдела анализа и организационной работы управления государственных доходов по Костанайскому району.

Асем Базархановна Оразалина - руководитель группы учета контроля и аналитической потерь электрической энергии Костанайских районных электросетей.

Зоя Қазбайқызы Баймағамбетова - технический сотрудник КГКП «Затоболец стадионы».

Виктория Дмитриевна Кунгурова - специалист отдела обслуживания населения филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области.

Айжан Балатемірқызы Сүйінбекова - ведущий специалист Казначейского управления Костанайского района.

Алия Сандыбековна Айшуақова - старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Костанайского района.

Айнаш Тастемірқызы Байжанова - главный специалист отдела санитарно-эпидемиологического контроля Костанайского района.

Вера Михайловна Гринь - технический сотрудник отдела чрезвычайных ситуаций Костанайского района.

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Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова