На это обратил внимание аким областного центра на последнем аппаратном совещании. Снег ещё лежит на улицах, а город планирует посадку цветов.

- Весной высадим их на 20 процентов больше, чем в прошлом году, 1 238 000 штук рассады. Вообще количество их ежегодно увеличиваем, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - На озеленение, то есть посадку клумб, газонов, саженцев деревьев выделяем 970 млн тенге. И отдельно заложили 179 млн тенге на уход за ними. Раньше этого не было. Просили подрядчиков, которые отвечают за содержание улиц, поливать цветы и деревья. Получалось не всегда хорошо. Теперь отдельно этим будут заниматься.

По словам акима, средства запланированы и на полив, и на внесение удобрений, чтобы повысить приживаемость молодых посадок. Что же касается деревьев, их на этот год запланировано посадить 2 160 штук.