Тепловоз на мельнице загорелся вчера в Костанае
6 марта 2025, 09:38 | Происшествия
Пожар на мельнице Pioneer по адресу Киевская, 21 начался поздно вечером 5 марта. О возгорании "НГ" сообщили читатели. Как выяснилось, на предприятии загорелся тепловоз с дизельным топливом.
- На место незамедлительно были направлены пожарные расчёты по повышенному номеру вызова, - сообщили в пресс-службе ДЧС. - По прибытии установлено, что в металлическом ангаре горит тепловоз с дизельным топливом. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар удалось быстро ликвидировать, предотвратив распространение огня на соседние склады.
В результате оперативной работы пожарным удалось спасти более 200 тонн муки. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.
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