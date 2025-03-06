Пожар на мельнице Pioneer по адресу Киевская, 21 начался поздно вечером 5 марта. О возгорании "НГ" сообщили читатели. Как выяснилось, на предприятии загорелся тепловоз с дизельным топливом.

- На место незамедлительно были направлены пожарные расчёты по повышенному номеру вызова, - сообщили в пресс-службе ДЧС. - По прибытии установлено, что в металлическом ангаре горит тепловоз с дизельным топливом. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар удалось быстро ликвидировать, предотвратив распространение огня на соседние склады.

В результате оперативной работы пожарным удалось спасти более 200 тонн муки. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.