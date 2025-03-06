Утром 4 марта в конференц-зале поликлиники № 2 Костаная собрались около 30 человек – в основном сотрудники медицинского учреждения, а также пациенты. Старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Рашид МАДЬЯРОВ рассказал им о распространённых схемах мошенничества, привёл примеры из практики и объяснил, как защититься от обмана.

- Мы видим, что преступники используют всё более изощрённые методы, – отметил он. – Но суть схем остаётся той же: мошенники пытаются завладеть вашими данными, чтобы получить доступ к деньгам.

Чаще всего злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками банков, полиции или КНБ. Сообщают о подозрительных операциях на банковском счёте, под предлогом защиты требуют назвать код из SMS, после чего деньги списываются. Есть и другие роли мошенников - часто они представляются сотрудниками eGov, маркетплейсов, поликлиник.

- Мне тоже недавно звонили якобы из банка, сказали, что мой счёт пытаются взломать, – поделилась одна из медработников.

- У меня был похожий случай, – добавил пожилой мужчина из зала. – Позвонили, представились сотрудниками банка, говорили, что кто-то пытается оформить на меня кредит. Хорошо, что я не поверил и сразу обратился в отделение.

В последнее время преступники используют искусственный интеллект, подделывая голоса известных людей. Всё чаще фиксируются взломы WhatsApp через отправленные ссылки.

Ещё одна распространённая схема – фальшивые инвестиции. Людям предлагают вложить деньги с обещанием получить в два раза больше. Преступники активно действуют на сайтах объявлений: на «Колеса.кз» размещают фиктивные объявления и требуют предоплату за несуществующие автомобили. Аналогичная схема - с арендой квартир.

После выступления сотрудники полиции прошли по поликлинике и раздали посетителям брошюры с рекомендациями. В памятках подробно объясняется, как действовать, если вы столкнулись с мошенниками, и какие меры предосторожности помогут избежать потерь.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова