Помимо этого им, вероятно, придется возмещать затраты на работы спецслужб и причиненный ущерб.

Звонок от ребенка поступил в полицию 4 марта. Он сообщил, что одну из городских школ захватили террористы.

На место после звонка выехали представители различных служб: полиция, спасатели, сотрудники КНБ. Специалисты проверили территорию учебного заведения, но угроза не подтвердилась - опасных предметов и подозрительных лиц не нашли.

Тут же полицейские установили личность звонящего. Им оказался ученик 5 класса этой же школы.

По факту заведомо ложного сообщения полиция начала досудебное расследование. К ответственности превлекут родителей мальчика, процессуальное решение примет суд.

- За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 000 МРП (на сегодня – 19,6 млн тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом надо помнить даже школьникам. Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

Фото и видео предоставлено пресс-службой ДП КО