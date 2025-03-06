Такой статус зданию дала комиссия из Астаны. Обследование инициировал отдел ЖКХ акимата Костаная. Однако, по словам жителей дома, в ведомстве заявили, что ремонтировать его пока не будут, и предложили сделать это самим жильцам за свой счёт.

- Нам говорят: "Может, вы сами там кредит возьмёте?" Я говорю: "Вы издеваетесь что ли над нами?" - возмущался житель дома Павел ЛОЗОВСКИЙ в разговоре с корреспондентом "НГ". - Шесть пенсионеров, две малоимущие семьи. Рядом дом сделали, вот дома делают. Почему вы им не говорите, чтоб они брали кредиты и делали ремонт за свой счёт? Тот дом пятиэтажный сравнить и наши 8 квартир...





Павел Лозовский: "И вот стоит это страшилище"

Отдел ЖКХ в ответах жильцам ссылался на то, что в список подлежащих ремонту в 2025 году попали только дома, которые находятся на первой линии центральной улицы. Но жильцы считают дом № 136 подходящим под этот критерий.

- Центральная улица, напротив проектный институт. И вот стоит это страшилище, - говорил Павел Иванович.





Тем временем проблемы дома усугубляются - трещины, ползущие по стенам к крыше, удлиняются, а в подвале обвалилась стенка, преградив доступ к инженерным коммуникациям.

- В подвале все коммуникации - как перекрыть горячую воду, отопление? Я последний раз заходил, с больными ногами, думаю: "Сейчас упаду - отсюда не вылезу". Тепло начнётся - всё "сложится", - опасался Лозовский.

При первой встрече жильцы показали нам дырявую "крыше-сито". Теперь они боятся, что снег, сходя с крыши, заберёт и хлипко держащийся шифер.





Что в отделе ЖКХ ответили "НГ"?

- Согласно общим выводам по результатам обследования, для дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо провести капитальный ремонт кровли с усилением наружных стен и фундамента дома. В связи с чем по данному дому в текущем году планируется разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт кровли и фасада с учётом выданных рекомендаций. В случае выделения бюджетных средств строительно-монтажные работы будут осуществлены в 2026 году. Кроме того, в городе Костанай реализуется государственная программа "Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы". Согласно Концепции, государство выделяет денежные средства на капитальный ремонт многоэтажного жилого дома (ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, замена лифтового оборудования) с условием возвратности выделенных средств, сроком от 7 до 15 лет. Для участия в программе необходимо обратиться в специализированную государственную организацию ТОО "ЖКХремонт", находящееся по адресу ул. Каирбекова, 75.

Фото из архива "НГ"