В конце января 2025 года камеры системы съёмки нарушений скоростного режима "Автоураган" на перекрестке улиц Алтынсарина-Фролова зафиксировали у машины Exeed Ксении ЛАПТЕВОЙ скорость 76 км/час при лимите 60 км/ч. Но видеорегистратор внутри автомобиля показал, что скорость не превышает 57 км/час.

Ей назначили штраф, который и оспаривается сейчас в Специализированном суде по административным правонарушениям Костанайской области. Судья Елена ЛЫМАРЬ рассмотрела жалобу на действия сотрудников ДП Костанайской области 4 марта.

"Автоураган" фотографирует машины, их госномера и фиксирует скорость, делает из этих данных таблицу на каждый автомобиль, где сверху - фото транспорта, а снизу - номер. Но камеры этого комплекса перекинули номер машины Лаптевой в фототаблицу к другому автомобилю.

- Машина новая, 2022 года, - сказала Лаптева. - Она очень современная, оснащена различными помощниками движения, бортовым компьютером, который фиксирует все мои действия как водителя. Машина проходит своевременно ТО. Видеорегистратор фиксирует мою скорость, сопряжён со спидометром. На видеорегистраторе видно педали, которые я нажимаю. В момент движения, в 14:30, я ехала со скоростью 52-54 км/ч. Самая моя максимальная скорость на этом промежутке дороги - 57 км/ч, что зафиксировано на видео. Я считаю, что штраф вынесен по ошибке, случайно или, может быть, не по моей машине. Другой машине, которая ехала прямо с моей. Я ехала в потоке и видно, что машины движутся даже быстрее, чем я.

Департамент полиции в суде представляют старшие инспекторы отдела административной практики Рустам СМАГУЛОВ и Максат БАКЫТЖАНОВ.

- Нашими инспекторами был направлен запрос в фирму обслуживания комплекса "Автоураган", - сообщили они. - Нам был предоставлен ответ: в ходе проведения мероприятия зафиксировали нарушение участником скоростного режима "Автоураган" корректно. Технические специалисты признали, что предписание было сформировано верно, скорость была определена корректно.

Exeed с родным номером...

При изучении фототаблиц судья указала на ошибку - госномер машины Лаптевой почему-то оказался прикреплённым к соседнему Hyundai.

- Обратите внимание - Hyundai зафиксирован в 14:30:35, то есть одномоментно с Лаптевой они зафиксированы. А теперь посмотрите на номер Hyundai и на номер, который указан внизу таблицы (составленной по Hyundai - "НГ"). Почему там номер Лаптевой? - спросила Елена Лымарь.

...и Hyundai с номером Лаптевой

- Ввиду того, что знак грязный, комплекс не смог его считать корректно, - ответили инспекторы.

- А почему внизу тогда номер Лаптевой?

- Потому что он не увидел номер.

- Ну а почему он поставил номер Лаптевой?

- Для более точного ответа надо будет пригласить специалиста.

- Там есть номера гораздо грязнее, и абсолютно были считаны правильно, - отметила судья.

Как доложили инспекторы, за сутки система зафиксировала только одно нарушение - у Лаптевой.

Суд ещё не установил, есть ли связь между перебросом номера автомобиля Ксении Лаптевой в другую таблицу и фиксацией превышения скорости.

Специалиста допросят 17 марта.

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