Недавно управление государственных доходов отчитывалось об итогах работы за 2024 год. На брифинге 28 февраля руководитель УГД Костаная Азамат КОЖУКОВ обращал внимание на необходимость для бизнеса усилить кассовую дисциплину, в частности, неукоснительно выдавать чеки.

Поводом для этого стали рейды налоговиков по рынкам областного центра в конце прошлого года, на которых они и отметили, что покупатели часто уходят без чека. У кого-то из продавцов нет ККМ, мобильного терминала, а кто-то в принципе игнорирует эту предписанную законом обязанность. Служба госдоходов расценивает это как способ занизить налогооблагаемые доходы и как нарушение прав потребителей.

- Мы привлекли ряд предпринимателей к административной ответственности за отсутствие кассовых аппаратов, POS-терминалов и за невыдачу чеков, - сказал Азамат Кожуков. - И работа по усилению кассовой дисциплины будет продолжена.

Отвечая на вопросы журналистов, специалисты управления уточнили, что за первое такое нарушение следует предупреждение, и это - мера административного воздействия, которая фиксируется. При повторном нарушении в течение года последует штраф 15 МРП (58 980 тенге в этом году).

- Если на территории рынка слабый интернет, в принципе проблематично принять оплату через POS-терминалы, на что жалуются, например, продавцы оптовых рынков на ул. Складской, как быть? - задал вопрос корреспондент «НГ».

- Обращаться к администрации рынков, чтобы устанавливали усилители связи, - ответил руководитель управления. - Кроме того, есть кассовые аппараты, которые выдают чеки, а оплата поступает на счет продавца позже, когда появится интернет. Вы когда самолетами летаете, кофе или воду покупаете в полете? Вам же чек выдают. Но списание средств с вашей карты происходит только после приземления, когда появляется интернет. Если карта недействительна или на ней недостаточно средств, оплата просто не пройдет.

Фото Галины КАТКОВОЙ