Если без чека, то рискует заплатить продавец - Вариант развития событий от налоговой службы Костаная
Галина ПЕТРЕНКО
Недавно управление государственных доходов отчитывалось об итогах работы за 2024 год. На брифинге 28 февраля руководитель УГД Костаная Азамат КОЖУКОВ обращал внимание на необходимость для бизнеса усилить кассовую дисциплину, в частности, неукоснительно выдавать чеки.
Поводом для этого стали рейды налоговиков по рынкам областного центра в конце прошлого года, на которых они и отметили, что покупатели часто уходят без чека. У кого-то из продавцов нет ККМ, мобильного терминала, а кто-то в принципе игнорирует эту предписанную законом обязанность. Служба госдоходов расценивает это как способ занизить налогооблагаемые доходы и как нарушение прав потребителей.
- Мы привлекли ряд предпринимателей к административной ответственности за отсутствие кассовых аппаратов, POS-терминалов и за невыдачу чеков, - сказал Азамат Кожуков. - И работа по усилению кассовой дисциплины будет продолжена.
Отвечая на вопросы журналистов, специалисты управления уточнили, что за первое такое нарушение следует предупреждение, и это - мера административного воздействия, которая фиксируется. При повторном нарушении в течение года последует штраф 15 МРП (58 980 тенге в этом году).
- Если на территории рынка слабый интернет, в принципе проблематично принять оплату через POS-терминалы, на что жалуются, например, продавцы оптовых рынков на ул. Складской, как быть? - задал вопрос корреспондент «НГ».
- Обращаться к администрации рынков, чтобы устанавливали усилители связи, - ответил руководитель управления. - Кроме того, есть кассовые аппараты, которые выдают чеки, а оплата поступает на счет продавца позже, когда появится интернет. Вы когда самолетами летаете, кофе или воду покупаете в полете? Вам же чек выдают. Но списание средств с вашей карты происходит только после приземления, когда появляется интернет. Если карта недействительна или на ней недостаточно средств, оплата просто не пройдет.
Фото Галины КАТКОВОЙ
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