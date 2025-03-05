Помещение нового клуба оборудовали на средства Федерации шахмат Казахстана, а ленточку торжественно перерезал четырёхкратный чемпион К, гроссмейстер Пётр Костенко, накануне вернувшийся с бронзой командного чемпионата мира среди ветеранов в Праге.

Такой кабинет в полицейской академии открывают впервые.

- Очень важно формировать у будущих стражей порядка аналитический склад ума, а в этом игра в шахматы подходит как нельзя лучше, - отметил исполнительный директор Федерации шахмат Костанайской области Павел РУСАНОВ

Шахматные доски, часы, столы, стулья, демонстрационные доски – всё это появилось у студентов благодаря помощи Федерации шахмат.

После торжественной части Костенко дал сеанс одновременной игры курсантам Академии.

Накануне в Костанае прошло ещё одно шахматное событие - турнир памяти Валерия Вишниченко, общественного и государственного деятеля, депутата мажилиса Парламента РК IV созыва. Валерий Георгиевич активно содействовал развитию шахмат в регионе. В турнире его памяти приняли участие 65 шахматистов от семи до 85 лет.

Победителем стал ветеран костанайских шахмат Валерий Николаев.

Фото предоставлены Павлом РУСАНОВЫМ