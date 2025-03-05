Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью изъяли у мужчины почти 8 кг гашиша. Рудничанина задержали по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что он организовал канал поставки наркотических средств в Рудный и занимался их сбытом мелкими дозами наркопотребителям, - сообщили сегодня, 5 марта, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В ходе обысков в доме задержанного изъято 124 бумажных свертка с веществом зеленого цвета, 4 полиэтиленовых пакета с веществом зеленого цвета, электронные весы с наслоением вещества зеленого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш» общим весом почти 8 кг.

На "черным рынке" стоимость такой партии оценивается в сумму около 6,5 млн тенге.

Задержанному предъявили обвинение по ч. 4 ст. 296 УК РК -" Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения - домашний арест.

- По факту хранения наркотических средств полицейскими начато досудебное расследование, - отметили в ведомстве. - Принимаются меры для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО