Журналистка Анастасия Красильникова в своем подкасте "Дочь разбойника" опубликовала расследование, в котором рэпер Оксимирон (настоящее имя Мирон Фёдоров) обвиняется в растлении несовершеннолетних фанаток. В подкасте прозвучали истории нескольких девушек, которые рассказали о домогательствах и сексуализированном насилии со стороны артиста, рассказывает Tengri Life.

Фото: x.com/norimyxxxo

Подкаст "Дочь разбойника", который ведет Настя Красильникова, посвящен правам женщин и выходит в студии "Либо/Либо". Седьмой сезон под названием "Творческий метод" рассказывает истории двух молодых женщин: Веры и Вики. Они начали общаться с музыкантом Мироном Фёдоровым, когда им было 13 и 15 лет, и это знакомство сильно повлияло на их жизнь. Первый выпуск, посвященный Оксимирону, получил название "На репите".

Отметим, что как сообщают республиканские СМИ, одна из девушек, Виктория Кучак - бывшая жительница Тобыла. Сейчас она живёт в США.



Виктория познакомилась с Фёдоровым в 2008 году, когда ей было 13 лет. Они три года общались в интернете - переписывались в соцсети. Взаимоотношения с музыкантом девушка назвала грумингом (это когда взрослый человек завоёвывает доверие ребёнка с целью совращения, одно из значений слова «груминг»).

В социальных сетях активно обсуждают новости об Оксимироне, и пользователи уже начали создавать мемы и шутки на эту тему. Например, в сети X (бывший Twitter) многие обратили внимание на иронию ситуации: рэпер долгое время боялся утечки видео, где его шлепают по щекам, но, судя по всему, совершенно не опасался, что станут известны факты о его отношениях с несовершеннолетними.

По словам нескольких девушек, они общались и встречались с Мироном Фёдоровым, когда были подростками. Одна из них рассказала, что познакомилась с рэпером в 2008 году, когда училась в седьмом классе. В своем личном дневнике она подробно описывала чувства, которые испытывала к Фёдорову, который был старше ее на 10 лет. Их общение продолжалось три года, пока, по ее словам, рэпер не изнасиловал ее после одного из концертов.

Еще одна девушка показала скриншоты переписок с рэпером, который просил прислать интимные фотографии. На тот момент она училась в девятом классе.

Ранее, в 2021 году, Оксимирона уже обвиняли в подобных действиях. Вера Маркович заявила, что познакомилась с музыкантом, когда ей было 13-14 лет. Они долго общались, а когда девушке исполнилось 15, Фёдоров в 2008 году стал ее опекуном в английской школе. Через год у них начались отношения, несмотря на то, что на тот момент рэперу было 23 года и он уже был женат. После публикации этой истории Фёдоров принес извинения за свое поведение.

Эти обвинения стали частью расследования, опубликованного журналисткой Анастасией Красильниковой в подкасте "Дочь разбойника". Cам артист пока никак не прокомментировал эту информацию.



Также отметим, что рэпер Оксимирон, как и группа "Каста", чей концерт недавно прошел в Костанае,признан в России иностранным агентом и также активно высказывался против войны этой страны с Украиной. В начале военных действий в 2022 году он стал одним из тех публичных людей, кто не побоялся выразить свою позицию против вторжения. В марте 2022 года, вскоре после начала войны, рэпер сделал заявление о своем протесте, в котором осудил действия российского правительства.