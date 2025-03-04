Таких переходов три: на проспекте Абая около остановок «Второй подъем» и «ГАИ», а также на ул. Каирбекова около супермаркета «Солнечный». Костанайцы регулярно жалуются на то, что пользоваться переходами некомфортно, а некоторым людям и просто невозможно.

Фото из архива "НГ"

Речь идет, в первую очередь, об инвалидах, которые передвигаются на колясках. Для них, а также для остальных граждан, входящих в группу маломобильного населения, в переходах предназначаются пандусы, которыми практически нельзя пользоваться. Они выполнены с нарушениями стандартов, просто небезопасны.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- В этом году запланировано проведение ремонтных работ всех подземных переходов города, - сказал на аппаратном совещании 3 марта руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Азамат БЕГАЛИН. - Основное внимание будет уделено их безопасности, освещенности и доступности, созданию комфортных условий, включая оборудованные спуски для маломобильных групп населения.

Доклад сопровождался слайдами. Один из них аким города Марат ЖУНДУБАЕВ попросил продемонстрировать повторно, чтобы обратить внимание, как именно будут ремонтировать пандусы.

Дело в том, что изначально переходы, в частности, на пр. Абая, проектировались и строились без пандусов. Их сделали позже, после жалоб горожан, и спуски получились слишком крутыми. Как власти теперь собираются исправить положение?

- Подъемы очень крутые, нет бортиков... Необходимо оборудовать пандусы так, как показано на картинке. Держатели (перила - «НГ») надо понимать, прочные сделать... Здесь не нужны серьезные вложения, да и никаких кнопок не требуется, — сказал аким города.

То есть подъемники не предусмотрены. А судя по картинке на слайде, спуски планируется все-таки немного, насколько позволяет конфигурация переходов, удлинить, а сама плоскость пандуса прерывается горизонтальными площадками для отдыха.

Надеемся, что общественные объединения людей с ограниченными возможностями проявят интерес к этим планам акимата. Вдруг пригодится их консультация.

Фото из архива "НГ"

Проблемы граждан с особыми потребностями были упомянуты на совещании еще раз. С начала этого года на линии вышло 25 новых автобусов. Говоря об этом, аким Костаная подчеркнул, что «все приобретенные автобусы адаптированы для нужд маломобильных граждан, у всех есть соответствующие площадки, чтобы могла заехать инвалидная коляска».