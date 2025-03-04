Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 лет. Кадры, в котором рассказывалось о казахстанце, оштрафованном якобы на 37 миллиардов тенге, разлетелись по соцсетям и вызвали бурное обсуждение среди пользователей. В Атырауском областном суде объяснили беспрецедентный штраф, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео

Как оказалось, предпринимателя из Атырау обязали заплатить огромный штраф за нарушение экологического законодательства. 42-летний Мурат Ниязов владеет малым предприятием по утилизации нефтяных отходов. Суд первой инстанции установил, что ТОО Oxygenator нарушило требования экологического законодательства, собирая опасные нефтеотходы без соответствующего экологического разрешения. В результате на компанию был наложен административный штраф в размере 37,4 миллиарда тенге по статье 328 "Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду".

Комментируя сумму штрафа, мужчина заявил, что он может выплачивать ежегодно максимум по 10 миллионов тенге. Чтобы выплатить 37 миллиардов тенге, по самым приблизительным подсчетам, ему понадобится 3700 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нурлан Жунасов (@nurlan_zhunasov)

Кто вынес решение о штрафе в 37 миллиардов тенге?

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Атырау от 1 ноября 2023 года ТОО Oxygenator привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 328 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП) с наложением административного штрафа в сумме 37 495 296 527,4 тенге.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда от 29 ноября 2023 года постановление суда первой инстанции оставлено без изменения. Постановление суда вступило в законную силу.

Как рассчитывали штраф на 37 миллиардов тенге?

Как пояснили в облсуде, при назначении наказания в виде штрафа суд исходил из расчета ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении превышенного количества загрязняющих веществ в процентном соотношении, которая с учетом МРП, действующего на момент совершения правонарушения, составила 37 495 296 527,4 тенге.

Кого еще штрафовали на миллиарды?

В Атырауском областном суде сообщили, что за период 2023-2024 годов судами Атырауской области в отношении иностранных компаний были рассмотрены 3 дела об административных правонарушениях по статье 328 КоАП ("Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду"), по которым на них были наложены административные штрафы. Однако в тех случаях суммы штрафов оказались на порядок меньше.

"По одному из них назначен штраф в сумме 9 595 803 780 тенге, по второму – штраф в сумме 12 417 822 179 тенге, по третьему – штраф в сумме 2 825 242 481 тенге", - проинформировали в суде.

Двумя юридическими лицами наложенные судом штрафы уплачены в добровольном порядке, по третьему делу - находится на стадии исполнения.