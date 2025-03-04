Кофейная культура Костаная вышла на новый уровень - 28 февраля состоялся первый чемпионат бариста, объединивший любителей кофе, профессионалов индустрии и тех, кто не представляет свое утро без него.

Восемь бариста из разных кофеен продемонстрировали навыки в приготовлении латте-арта и создании авторских напитков. Само соревнование проходило в 3 этапа:

- Латте-арт (базовый уровень) – участники вытягивали карточки с рисунками и должны были повторить их на кофейной пенке.

- Латте-арт (продвинутый уровень) – сложные узоры для опытных мастеров. На выполнение давали по 3 минуты.

- А в финишном этапе задачей было представить авторский напиток, на исполнение которого по регламенту давалось 7 минут.

Чемпионат подтвердил, что кофе – не просто напиток, а целое искусство. Гости турнира могли заметить и прочувствовать эмоции, волнение и кропотливые арт-работы участников.

- Идея пришла от своих хобби и желаний потому что я сам являюсь ярым кофеманом, – отметил один из организаторов Берик НУРМУХАМБЕТОВ. - К тому же моя сестренка - бариста, работает в Астане. Мы с ней пообщавшись, решили воплотить идею. У меня есть организаторские навыки, так как работаю ведущим. У нее есть свое сильное увлечение. И так мы решили объединиться и сделать такое интересное событие. Такого в нашем городе точно никогда не было. Также немаловажной целью было объединить сообщество бариста, потому что они как будто остаются в тени. Всегда на виду другие специальности, а бариста с позитивным настроением работают с клиентами. Поэтому хочется уделить им внимание. Тем более, что в Казахстане этот год объявлен Годом рабочих профессий, специальность бариста к ним тоже относится. Нас поддержал Молодежный ресурсный центр Костанайской области. Общими усилиями реализовали этот проект.

Главный приз чемпионата – 100 000 тенге. Членами жюри стали профессионалы с многолетним опытом Бекжан Калиев и Даниил Кукулиев, а также блогер Алина Кишкентаева.

- Я работаю с кофе более 8 лет, - рассказал Даниил КУКУЛИЕВ. - Это мой первый опыт судейства, но ранее присутствовал как зритель на подобных чемпионатах. Поэтому было очень интересно попробовать себя в этой роли. Листы оценивания составлены очень грамотно и удобно. И сама организация была на высоте. Критерии судейства: вкус, профессионализм, исполнение, работа с молоком, скорость, презентация и общие впечатления. Каждое выступление было по-своему хорошим, и была у каждого участника своя сильная сторона. Но победитель был выбран подсчетом общего количества баллов за все три этапа.

Победителем чемпионата, несмотря на небольшой опыт, стал 18-летний бариста Карим МУХАМЕДИН.





- В сфере кофе я около трех лет. Сначала для меня это была только подработкой, а потом очень увлекся, - поделился он с "НГ". - Меня окружили хорошие люди в этой деятельности, они меня поддерживали и поспособствовали моему интересу. К чемпионату готовился неделю, но, если честно, для меня все эти этапы были сложными. Дрожали руки, сильно волновался. Мой авторский напиток – «Шоколадный грильяж». Он согревает не только в холодную погоду, но и душу любителей. По утрам, бывает, наши клиенты приходят с плохим настроением, с недовольством смотрят на тебя и заказывают классический капучино с добавлением простых сиропов. Я предлагаю им свой авторский напиток и вижу, как меняются эмоции на положительные.

У всех участников были свои особенности не только в подаче, но и в выступлении - кто-то слушал музыку в наушниках, чтобы сфокусироваться на процессе, кто-то много шутил и был открытым с гостями, а кто-то танцевал и заряжался атмосферой мероприятия. Но их всех объединяет дружба, любовь и кофе.

Фото Аружан НУРМУХАНОВОЙ

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова