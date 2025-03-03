По данным метеорологов, за февраль выпало 19,3 мм осадков. Это на 20% больше среднемноголетней нормы. Памятуя об уроках прошлого года, власти Костаная настроены до времени устойчивого потепления вывезти как можно больше снега.

Сейчас подрядчики вывезли 337 тыс. кубометров, а в прошлом году за зиму, после которой был мощный паводок с подтоплениями, - 465 тыс. кубометров. Вслед за в целом малоснежными декабрем и январем на осадки расщедрился февраль. И февральский снег еще полностью не вывезли, а у нас не редкость снегопады и в марте.

- В прошлом году горожане неплохо помогли в очистке города от снега, - сказал сегодня, 3 марта, на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Обращаюсь к населению - давайте и в этом году поработаем, прошу всех подключиться. Жителей частного сектора просим очищать дворы и придворовые территории от снега и складировать его ближе к проезжей части, чтобы подрядчики могли вывезти. Особенно на втором Костанае. То же самое должны делать магазины у дома, которые в большинстве расположены на первых этажах многоэтажных домов. Школы, детские сады тоже должны постараться организовать уборку снега во дворах и складирование его так, чтобы подрядчикам было проще вывозить. Привлеките родительские комитеты на подмогу. Такие противопаводковые мероприятия - это же и в интересах их детей.

Акимат планирует, что горожане будут кооперироваться и извещать отдел ЖКХ о том, что в конкретной школе или таком-то проулке, проезде все дома подготовили снег к вывозу. В жилых массивах, районах малоэтажной застройки типа Костаная-2 можно действовать через старших по районам.

- Субъекты бизнеса свои территории, ПКСК, ОСИ свои дворы должны освобождать от снега и вывозить его на полигон самостоятельно, - сказал в завершении аким города.

Фото Галины КАТКОВОЙ