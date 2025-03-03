Массовые гулянья организовали при поддержке местных акиматов и без таковой. Корреспонденты "НГ" в это воскресенье, 2 марта, наблюдали за проводами зимы в двух городах и одном поселке.

На столб за подарками, на берег к чучелу

Масленицу в Рудном отмечали в Парке культуры и отдыха. По старой традиции взбирались на столб за подарками и вновь, спустя два года перерыва, сожгли чучело.

Большая часть праздничных гуляний - это длинные торговые ряды и концерт городских артистов. Масленица в этом году выдалась морозной. Наверное, поэтому в парке проще было найти и купить горячие шашлыки, а не привычные для этого праздника блины. Дым от мангалов стоял не меньший, чем на центральной площади в Наурыз.

Артисты тоже подстроились под погоду и выступали в костюмах, надев поверх теплые куртки.

Сотрудники музея оделись ряжеными. Их "Масленичный балаган" раздавал не только блины, но и символы праздника - солнце и тряпичные куклы-обереги.

- Они приносят в дом удачу, а молодым семьям сулят рождение детей, - рассказала "НГ" художник музея Ирина МАРТАКОВА. - Куклы делаем из любых остатков ткани - все идет в дело, даже голова ими набивается. Раньше же никогда и ничего не выкидывали. Куклы делаем обязательно без лица, чтобы ребенок сам мог во время игры придумать образ.

Горожане, с которыми нам удалось пообщаться, говорили, что им поравились концерт и катания в санях, запряженных лошадьми.

- Концерт хороший подготовили, смотрите, сколько тут людей и у всех хорошее настроение. Дочке Ангелине понравилось кататься на лошадях, только 3 минуты - это все-таки мало, - поделилась впечатлениями Светлана.

После концерта зрители спустились ближе к берегу заледеневшего Тобола. Здесь установили чучело Масленицы. Пять лет назад в парке сжигали сразу 25 чучел, которые на конкурс делали школы и организации культуры. Но после без объяснения причин перестали сжигать чучела. В отделе культуры в марте 2024-го говорили, что от традиции отказались "в целях недопущения ЧС". Год спустя на сожжение дали добро. "Пришло письмо, что можно", - сказали корреспонденту "НГ" организаторы праздника.

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- А кто записки будет собирать? - спрашивали рудничане скоморохов.

Записки с пожеланиями горожан докидывали в уже догорающую масленицу. Огню хватило несколько минут, чтобы полностью уничтожить чучело.

А горожане отправились наблюдать за самыми сильными. В конце праздника любой желающий мог залезть на столб, чтобы достать с его верхушки коробку с призом. Среди наград: термопот, мантоварка, наушники, столовый набор, чайник и утюг.

- Я с 14 лет занимаюсь спортом, лазаю по турникам, поэтому мне было нетрудно, - сказал 22-летний тренер по фитнесу Дмитрий БЕЛОВ. - Увидел термопот и решил его забрать. Столб немного колючий, я поцарапался.

Столб в этом году заменили на новый, посчитав, что предыдущий пришел в негодность.

- Каждый год участвую в этой традиции. То термопот, то чайник,то салатницу выиграю, - говорит рудничанин Артем ГОРОДЕЦКИЙ. - В этот раз вытянул утюг. Я не для себя, бабушке его подарю. Наушники у меня и так есть, а бабушке будет приятно от подарка. В прошлом году, кстати, тяжелее было взбираться, потому что столб был скользкий.

Свои силы пробовали не только парни. Девушка попыталась вскарапкаться к вышине, вызвав огромный восторг зрителей, но не смогла добраться до приза. Но большинство попыток оказались удачными и за полчаса все призы разобрали.

Привлечь внимание к проблемам

А в Костанае в это же время волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» праздновали Масленицу на территории своего реабилитационного центра для собак.

Организовали все традиционно: чучело, праздничные столы с блинами и чаем из самовара.

О мероприятии объявляли заранее на своей странице в Instagram, поэтому гостями стали в основном подписчики, около 30 человек. Многие приехали семьями, с детьми, привезли корм для питомцев центра.

Волонтеры организовали благотворительную ярмарку: продавали кружки, подставки для свечек и соленья собственного производства. Все собранные средства потратят на корм для животных.

Гости поели блины с чаем и безалкогольным глинтвейном и начались конкурсы.

Двое мужчин сражались мешками с соломой, стоя на стульях. Задача - сбить противника с ног. После нескольких минут поединка сделать это никому не получилось, так что победила дружба.

Соревновались в прыжках в мешках, в перетягивании каната и командном поедании блинов.

Волонтеры провели экскурсию по старой и новой частям центра. Председатель «Надежды» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ рассказывала историю каждого здешнего обитателя.

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Финал - традиционный: сожгли чучело Масленицы под дружные крики гостей и волонтеров.

- Мои сын и супруга очень очень любят животных, о приюте узнала из соцсетей, - рассказал «НГ» костанаец Куаныш НУРМУХАМЕДОВ. - Сейчас мы подписаны на них в Instagram. Уже пару раз приезжали сюда: привозим корм, физически помогаем - переносим вещи, что-то еще делаем. Сын очень обрадовался, что будут Масленицу праздновать, уговорил нас сюда прийти. От праздника очень позитивные эмоции остались! А так мы и дома блины печем, но особо не праздновали никогда.

В Костанае семья живет в квартире, из домашних питомцев у них пока только котенок. Планируют переехать в частный дом и уже тогда завести других животных.

- Мы очень любим отмечать и организовывать праздники, чтобы привлекать внимание к проблеме бездомных животных, - поделилась с "НГ" Александра Лебединская. - Рассказывать людям истории наших подопечных - это главная цель мероприятия. Мы несколько лет мечтали отпраздновать Масленицу у нас на территории, и только в этом году получилось. Праздники - это всегда про семейный уют, а кто, как не собаки, могут его дополнить!

Корм и лечение животных - главные расходы волонтеров. Сейчас в центре около 200 собак. Каждый день они съедают около 50 кг корма.

- Как это мероприятие поможет вашим питомцам?

- Как минимум, люди увидят и расскажут другим о нашем приюте и его обитателях. А любое внимание - это такой человеческий репост в устной форме.

- А дома вы празднуете Масленицу?

- Конечно. Печем блины, ходим друг к другу в гости в нужные дни, зовем гостей к себе. Вообще Масленицу мы отмечаем всей семьей еще с времен моего детства.

- Планируете еще что-то отмечать в центре?

- Вообще да, но как получится. Например, в прошлом году не могли провести Масленицу, так как некоторые животные были в тяжелом состоянии. Сейчас много времени уходит на очистку вольеров. Мы - обычные девушки, у которых также есть работа. Если будет свободное время, то что-то еще организуем.

"Взрыв красок и позитива"

В селе Владимитровка Костанайского района проводили зиму и встретили весну щедро: душистыми блинами, согревающим чаем да развеселыми плясками до упаду. Торжество развернулось на территории Владимирской средней школы.

Масленичное чучело

Еще в первых числах февраля жители села совместно с аппаратом акима Владимировского сельского округа погрузились в предпраздничные хлопоты. С увлечением рождался сценарий, бережно создавалось чучело для ритуального сожжения, готовились костюмы. В этот творческий процесс были вовлечены все: и предприниматели, и работники лесхоза, и жители села.

Аким округа поздравила местных жителей

В центре школьного двора, на пьедестале из снега возвышалось чучело. А вокруг него веселились сельчане: пели песни, ноги пускались в пляс, руки щедро делились угощениями. Аким округа Алия Жунусова поздравила жителей с Масленицей.

Традиционный самовар и бублики

Азарт захватывал дух в старинных забавах: канаты натягивались до хруста, в игре «Горячий блин» ловкость рук соревновалась с жаром азарта.

Перетягивание каната

- Сегодняшний праздник – просто взрыв красок и позитива! – восторженно поделилась старшеклассница Елена. – Но самое захватывающее, конечно, финал. Сгораю от нетерпения увидеть, как пламя поглотит чучело!

- Праздник вышел отличный, душевный! – с улыбкой рассказывает Галина АРХАНГЕЛЬСКАЯ. – Пусть сегодня и холодно, зато в сердце разливается тепло: чай горячий льется рекой, блины румяные горой, даже баурсаки пышные подоспели. Народ пляшет, ликует, радуется. Благодарю акима и всех жителей села за эту чудесную организацию! Желаю всем мира, добра и щедрого процветания!

Сжигание чучела

Кульминацией торжества стало сжигание соломенного чучела – древнего символа уходящей стужи. Под веселые возгласы олицетворение зимы было вынесено за территорию школьного двора и предано очищающему пламени костра.

Фото Георгия ГОВОРОВА, Андрея СКИБЫ, Сары СЕРТКАЛИЕВОЙ

