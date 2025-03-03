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Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"

3 марта 2025, 12:09 |  Культура

Сыгравшая главную роль с фильме Майки Мэдисон также получила статуэтку за лучшую женскую роль, передает Informburo.kz.

Кадр из фильма "Анора"

97-я церемония вручения премии "Оскар 2025" прошла в ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе. Главным триумфатором премии стал фильм "Анора". Также несколько наград в престижных номинациях получил фильм "Бруталист".

Итоги премии:

  • Лучший фильм – "Анора"
  • Лучшая женская роль – Майки Мэдисон ("Анора")
  • Лучшая мужская роль – Эдриен Броуди ("Бруталист")
  • Лучшая мужская роль второго плана – Киран Калкин ("Настоящая боль")
  • Лучшая женская роль второго плана – Зои Салдана ("Эмилия Перес")
  • Лучший режиссёр – Шон Бейкер ("Анора")
  • Лучший анимационный фильм – "Поток"
  • Лучший короткометражный анимационный фильм – "В тени кипариса"
  • Лучший костюмы – "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • Лучший оригинальный сценарий – "Анора"
  • Лучший адаптированный сценарий – "Конклав"
  • Лучший грим и прически – "Субстанция"
  • Лучший монтаж – "Анора"
  • Лучшая работа художника-постановщика – "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • Лучшая песня – "El Mal" ("Эмилия Перес")
  • Лучший оригинальный саундтрек – Дэниел Блумберг ("Бруталист")
  • Лучший короткометражный документальный фильм – "Единственная девушка в оркестре"
  • Лучший документальный фильм – "Нет другой земли"
  • Лучший звук – "Дюна: Часть вторая"
  • Лучшие визуальные эффекты – "Дюна: Часть вторая"
  • Лучший игровой короткометражный фильм – "Я не робот"
  • Лучшая операторская работа – "Бруталист"
  • Лучший международный фильм – "Я все еще здесь" (Бразилия)