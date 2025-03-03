Оскар-2025: лучшим фильмом признана "Анора"
3 марта 2025, 12:09 | Культура
Сыгравшая главную роль с фильме Майки Мэдисон также получила статуэтку за лучшую женскую роль, передает Informburo.kz.
Кадр из фильма "Анора"
97-я церемония вручения премии "Оскар 2025" прошла в ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе. Главным триумфатором премии стал фильм "Анора". Также несколько наград в престижных номинациях получил фильм "Бруталист".
Итоги премии:
- Лучший фильм – "Анора"
- Лучшая женская роль – Майки Мэдисон ("Анора")
- Лучшая мужская роль – Эдриен Броуди ("Бруталист")
- Лучшая мужская роль второго плана – Киран Калкин ("Настоящая боль")
- Лучшая женская роль второго плана – Зои Салдана ("Эмилия Перес")
- Лучший режиссёр – Шон Бейкер ("Анора")
- Лучший анимационный фильм – "Поток"
- Лучший короткометражный анимационный фильм – "В тени кипариса"
- Лучший костюмы – "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- Лучший оригинальный сценарий – "Анора"
- Лучший адаптированный сценарий – "Конклав"
- Лучший грим и прически – "Субстанция"
- Лучший монтаж – "Анора"
- Лучшая работа художника-постановщика – "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- Лучшая песня – "El Mal" ("Эмилия Перес")
- Лучший оригинальный саундтрек – Дэниел Блумберг ("Бруталист")
- Лучший короткометражный документальный фильм – "Единственная девушка в оркестре"
- Лучший документальный фильм – "Нет другой земли"
- Лучший звук – "Дюна: Часть вторая"
- Лучшие визуальные эффекты – "Дюна: Часть вторая"
- Лучший игровой короткометражный фильм – "Я не робот"
- Лучшая операторская работа – "Бруталист"
- Лучший международный фильм – "Я все еще здесь" (Бразилия)
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