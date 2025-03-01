«Один «живой» на всю область?» - На огромную очередь за путевками в детский лагерь "Болашак" жалуются жители Костаная
Андрей СКИБА
Он сообщает, что несколько людей уже падали в обморок. На месте, в БЦ "Парус" в областном центре (пр. Аль-Фараби, 111А), дежурят сотрудники полиции и скорой помощи.
- А что, у нас теперь один "живой" детский лагерь на всю область?! - комментирует ситуацию наш подписчик.
Другие костанайцы также сообщают, что пришли в БЦ "Парус" в областном центре (пр. Аль-Фараби, 111А) "Парус" уже с 7-8 утра.
- Давка такая на все четыре этажа! Дичь полная! - комментирует наша подписчица. - Сегодня в 10:00 должны были начать продавать путёвки. Ещё десяти не было, вышел директор лагеря и сказал, что всё, расходитесь, сегодня 300 купонов раздали, и всё, приходите завтра!
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Детский лагерь "Болашак" опубликовал у себя в stories в Instagram информацию о том, что "продажи закончены из-за нарушения общественного порядка".
- На место были направлены патрульные полицейские и участковые инспекторы полиции. Нарушений общественного порядка и дорожной безопасности выявлено не было. К административной ответственности никого не привлекали, - прокомментировали в ДП Костанайской области.
По информации наших читателей, продажа путевок сейчас возобновлена.
"НГ" попробует разобраться в ситуации.
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