В среду, 5 марта 2025 года, по всей территории Казахстана временно остановят ретрансляцию телерадиоканалов. Об этом предупредил национальный оператор АО "Казтелерадио", сообщает Zakon.kz.

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Так, по данным "Казтелерадио", планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей проводятся ежеквартально. Это необходимо для бесперебойного и качественного телерадиовещания.

- 5 марта 2025 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, - сообщили в пресс-службе АО "Казтелерадио". - Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана".