«QazaqGaz Aimaq» предъявил антимонополистам доводы по целесообразности повышения с 1 апреля розничной цены на газ для потребителей Костанайской области – это рост оптовых цен, затрат на транспортировку и реализацию газа.

Как заявила начальник отдела экономики и тарифообразования Костанайского филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Алия АМИРОВА,

- Розничные цены на товарный газ формируются в зависимости от уровня предельных оптовых цен, тарифа на транспортировку газа, затрат на его реализацию. Каждая из трёх составляющих попадает под строгое государственное регулирование с учётом экономических и социальных условий газоснабжения каждого региона РК. Предельная оптовая цена реализации газа для внутреннего рынка с 2018 года увеличилась в области с 17 305 до 25 521 тенге за тысячу кубометров. А в структуре розничных цен оптовая цена занимает значительную долю – 82%. Утверждённые тарифы на транспортировку газа по газораспределительным системам с 2021 года выросли с 4 669 до 4 749 тенге за тысячу кубов (15% в структуре розничной цены).

В регионе, добавила Алия Амирова, увеличилась протяжённость обслуживания газораспределительных сетей: в 2020 году она составила 2 969 км, а в 2024 году – 3 134 км, а количество абонентов увеличилось на 10%. Численность персонала, транспортные расходы, операционные расходы, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, увеличение заработной платы персоналу в соответствии с законодательством РК – всё это затраты по реализации газа.

- В этой связи, - продолжила Амирова, - просим департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области и потребителей Костанайской области согласовать необходимый уровень затрат, связанных с реализацией газа. Главной целью филиала АО «QazaqGaz Aimaq» остаётся бесперебойное, безаварийное, безопасное оказание услуг потребителям региона.

Проектный рост предельной цены реализации для потребителей со стороны филиала газотранспортников - 5%.

- Однако по результатам рассмотрения, - заявил в интервью «НГ» руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Илияс ЕЛЕМИСОВ, - обоснованное решение будет принято департаментом примерно к 26 марта текущего года.

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