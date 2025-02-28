28 февраля 2025, 15:39

Который день пестрят заголовки местных газет темой разборок костанайских учительских профсоюзов. Градус и уровень этих самых разборок #Цымбалюк vs #Турткараева дошел до рассмотрения Советом по этике, который рекомендовал акиму Костанайской области Кумару Иргибаевичу Аксакалову рассмотреть ответственность руководителя областного управления образования Айман Ибраевой за кое что.

Теперь это самое кое что. Педагогическая общественность четко понимаетЮ откуда дует ветер и кто управляет парусами этих самых разборок. Все три упоминаемые персоны возглавляли когда-то или руководят сейчас областным управлением образования. В настоящее время Василий Цымбалюк руководит Локальным профсоюзом работников образования и науки Костанайской области, а Алия Турткараева - отделом образования Костанайской района. Цымбалюк обвиняет Турткараеву в некорректном уводе членов его профсоюза в другой - Костанайской областной профсоюз работников образования и науки "Коргау".

Именно по его заявлению совет по этике Костанайского областного департамента по делам госслужбы рассматривал дело Турткараевой.

В чем же подвох - спросите вы. Да, здесь есть ИНТЕРЕСный момент. Дело в том, что профсоюз Цымбалюка работает под крылом "Отраслевого профессионального союза работников образования и науки "Орлеу", которым руководит Алма Иргибаевна Дощанова. Забавный факт, не правда ли!

Теперь же совет по этике Костанайского областного департамента по делам госслужбы "принципиально" требует от главы региона крови Айман Ибраевой, которая не выполнила их рекомендацию - не уволила Турткараеву с должности.

Мне же во всей этой истории важно понять, насколько принципиален руководитель департамента АГДС по Костанайской области и по совместительству глава Совета по этике Ерлан Салыкбаев, который ввязался в профсоюзные разборки и в упор не видит основания для проверки сигнала самого популярного СМИ Костанайщины о незаконной установке туалета в комнате отдыха заместителем акима области?

Журналистов в самый засекреченный служебный кабинет областного акимата не пущают. А Вам - кишка тонка или не было команды? Или политическим государственным служащим в Костанае законы не писаны...