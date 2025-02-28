По мнению мажилисмена, правительство не планирует менять модель управления экономикой, сообщает Вes.media.

Фото пресс-службы мажилиса

Что произошло

На круглом столе в мажилисе правительство представило налоговую реформу. Основные параметры известны: 16% базовая ставка НДС с дифференциацией по отраслям, значительное снижение порога постановки на учёт и сокращение списка ОКЭД, работающих на основе розничного налога. Однако, по словам депутата Никиты Шаталова, аргументы правительства пока неубедительны.

Где альтернативные сценарии

Никита Шаталов отметил, что правительство представило единственную модель расчётов, которая учитывает только параметры, необходимые для наполнения бюджета развития.

"Нет ни одного альтернативного сценария: например, снижение порога, прежняя ставка НДС и ужесточение администрирования. Или постепенный рост ставки налога", – написал он в своём Telegram-канале.

По словам депутата, МНЭ утверждает, что другие варианты не решат бюджетный кризис, но при этом парламент и эксперты не видели этих моделей.

"Пространство для дискуссии находится в плоскости, будет ли принят текущий сценарий", – подчеркнул он.

Почему бюджетный дефицит объясняют только низкими налогами

Депутат обратил внимание, что правительство объясняет дефицит бюджета исключительно низкими налогами, но при этом нет реформ в администрировании, борьбе с дроблением бизнеса и нагрузке на ФОТ (фонд оплаты труда).

"Когда в парламенте говорят о сокращении расходов, единственный ответ – "заявок поступило на 32 трлн, но мы одобрили только 25 трлн". Это выдают за оптимизацию", – сказал Никита Шаталов.

Он отметил, что есть проблемы с финансированием базовой инфраструктуры, но при этом в регионах акимы строят стадионы и бассейны, вместо того чтобы обеспечить промышленность энергией и решить экологические вопросы.

"Может, нужно решать первоочередные задачи, чтобы промышленность получала энергию, а над городами не было серного снега?" – задался вопросом депутат.

По его словам, масштабы сокращения расходов преуменьшаются, хотя потенциал для перераспределения средств есть. По его словам, депутат Альберт Рау уже поднимал проблему серого импорта сигарет, телефонов и слабого администрирования, но в правительстве этот фактор пока не учитывают.

Как повлияет инфляция

Никита Шаталов отметил, что экономист Алмас Чукин утверждает, что инфляция не вырастет, но при этом министерство экономики признает рост на 3%. Депутат считает, что фактический уровень будет выше.

"Траты из бюджета развития на экономику сработают также на разогрев, как и индексация соцвыплат", – заявил он.

Он также подчеркнул, что закупка оборудования увеличит спрос на валюту, что может оказать давление на курс тенге к доллару и дополнительно разогреть инфляцию.

"Хотя каждый процент инфляции – это качество жизни наших сограждан. И нужно искать баланс различных интересов", – отметил депутат.

Что дальше

По мнению Никиты Шаталова, правительство не планирует менять модель управления экономикой.

"Просто повышение налогов для дополнительных вливаний в развитие рано или поздно вернёт нас в это же положение, когда нужно будет снова изымать деньги у населения и бизнеса", – заявил он.

Депутат считает, что ликвидация специальных налоговых режимов и отмена авансовых платежей, о которых говорит Алмас Чукин, не решат проблему.

Что ещё

Никита Шаталов – не единственный депутат, которому не нравятся объяснения правительства о необходимости налоговой реформы. На том же круглом столе Азат Перуашев раскритиковал предложение повысить ставку НДС до 16%, заявив, что сначала нужно сократить расходы и бороться с коррупцией.

Первый вице-министр нацэкономики Азамат Амрин ответил, что сокращения уже были, но денег всё равно не хватает, а затраты на ключевые сферы будут только расти.

"В ваших расчётах, когда вы опираетесь только на то, что нужно для бюджета, вы, пожалуйста, учитывайте, что сократит правительство, где снижение коррупции, где сокращение серого импорта, где рентабельность, какую сможет потащить отрасль бизнеса, что сможет выплатить население", – сказал он.

Контекст

В эти дни члены экономического и финансового блока правительства во главе с вице-премьером Сериком Жумангариным активно защищают проект нового Налогового кодекса. Документ включает повышение НДС с 12 до 16% и значительное снижение порога доходности для обязательной уплаты этого налога.

Интересно, что к этой идее правительство вернулось спустя год, хотя ранее официально отказалось от повышения ставок.