В 2025 году Великий пост начинается в понедельник, 3 марта. Как сообщила пресс-служба Костанайской и Рудненской епархии Православной церкви Казахстана, накануне во всех православных храмах проходит Чин прощения.

Фото Олега ПАКА

"Это красивое и очень глубокое по смыслу богослужение, за которым все прихожане и духовенство просят друг у друга прощения. Потому день перед Великим постом называют Прощеным воскресеньем", - отмечается в сообщении.

В Константино-Еленинском кафедральном соборе Чин прощения пройдет 2 марта, начало в в 18:00. Представителям СМИ благословляется съёмка.

Великий пост разделен на 6 недель – каждая имеет свое значение, и за каждой вспоминаются определенные события из евангельской и церковной истории. Седьмая неделя не входит в Великий пост, но на ней также запрещено вкушать скоромные продукты. Эта неделя носит название Страстной – в течение этой недели верующие вспоминают предательство, страдания и смерть Иисуса Христа.

Великий пост – самый строгий и важный пост для христиан. В православии под постом понимают не только воздержание от пищи животного происхождения, но также духовное очищение, возможность преображения души через Таинства исповеди и Причастия, посещение богослужений, делание добрых дел, заботу о ближних.

Если трудно сдержать пост в пище, желательно отказаться хотя бы от того, что у человека вызывает зависимость. Это может быть курение или алкоголь, употребление сладкого, чрезмерное употребление кофе и т. п.